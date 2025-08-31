網紅當富商小三｢4女共侍1夫｣影片流出　遭批｢肉便器｣告5網友慘敗

台灣網紅奈奈子遭富商妻子踢爆不僅當「小三」，還邀約閨蜜們加入「後宮行列」陪富商浸温泉拍片，形成「4女共侍1夫」的離譜場面，性愛影片外流掀起全台熱議。事後網友嘲諷奈奈子為「高級妓女」、「肉便器」（公廁）、「行走飛機杯」，奈奈子憤而提告5人妨害名譽。士林地檢署調查後對5名網友不予起訴。



台灣網紅奈奈子（IG@0726_3200）

奈奈子神隱兩周後出面喊冤（IG@0726_3200）

點圖放大看更多奈奈子的照片：

+ 18

台媒《ETtoday新聞雲》報道，據稱奈奈子與多名網美入住富商位於台北大巨蛋旁的豪宅，形成所謂「共生公寓」，富商妻子甚至向媒體出示溫泉裸湯合照與性愛影片，直斥「她不只破壞家庭，還想篡位正宮！」。

事件曝光後，奈奈子被迫搬離豪宅，之後才出面喊冤，聲稱「富商只是榜一」、「早已封鎖對方」。

隨後台灣各大網上論壇出現大量嘲諷奈奈子的評論，其中賴姓網友留言「高級妓女」、鄭姓網友寫「就是個妓女」、另一名賴姓網友稱「有錢人的肉便器」、吳姓網友嘲「還想扶正啊，就是個肉便器」，游姓網友更嘲諷「屬於肉便器行走飛機杯那一派」。

奈奈子認為網友言論已嚴重侵害名譽，因此提告5人。

檢方調查指，5名男網友均承認曾留言，但一致否認針對奈奈子，強調僅是評論新聞標題或社會現象，有人甚至表示只是回覆其他網友，與奈奈子素未謀面、現實生活毫無交集。

檢方認為，奈奈子坐擁逾7萬粉絲，是公開經營的自媒體，自願成為公眾討論對象者，應負擔較一般人更高的公評忍受義務。雖然留言粗暴貧乏，顯示發言者修養欠佳，但是否足以直接降低奈奈子社會評價，仍有疑義。加上奈奈子在事後能透過影片與限時動態澄清，具備較強發聲優勢，已能平衡外界影響。

檢方強調，本案未見足以證明5名男網友確有公然侮辱犯意與效果的積極證據，因此對5名網友不予起訴。