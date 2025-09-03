中國閱兵｜洪秀柱現身天安門城樓觀禮　賴清德赴忠烈祠祭祀

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念大會與閱兵式今（3）日在北京天安門盛大舉行，多名台灣人士受邀出席，引起熱議。央



視公眾號「玉淵譚天」報道指出，出席紀念活動的台灣人包括國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、台灣學者苑舉正等。參與者的祖籍涵蓋福建、浙江、山東、貴州等地，這些地區皆是抗戰時期的重要戰場或戰略支點。



據台媒TVBS報道，洪秀柱今日身穿綠色上衣，搭配黑褲與綠色手鐲，現身天安門城樓觀禮，座位靠前。出席名單還包括國民黨中常委何鷹鷺、中央委員李德維、前中央委員徐正文；新黨方面則有副主席李勝峰、前立委周荃、曹原彰及副秘書長游智彬等人。閱兵後，北京人民大會堂將舉行招待會，洪秀柱、吳成典將與國台辦主任宋濤同桌而坐。

國台辦發言人朱鳳蓮此前表示，台灣各界代表人士來京，是「秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議」，有助於兩岸同胞「銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大抗戰精神」。

然而，面對台灣內部批評，洪秀柱9月2日晚間在臉書發文強調，此行「完全合法合規」，她已離開公職多年，並無任何「合作行為」。她指出，政府打壓與貼標籤「反倒迴避了一個根本事實，即中華民國是抗戰的戰勝國，台灣光復正是抗戰勝利的直接成果。

另據台媒「中廣新聞網」報道，國民黨前立委鄭麗文在拜會前秘書長李乾龍時表示，洪秀柱是「為了保護台灣不受戰火牽連」才參加。她強調，中共辦閱兵不是要挑起區域軍事衝突；也不是為了侵略其他國家，而是向世界展現堅定守護和平的決心。鄭麗文表示，「我非常相信洪秀柱是因為和平而去參加，不是因為戰爭而去參加」，並強調不希望台灣淪為「第二個烏克蘭」。李乾龍則認為，紀念抗戰具有重要意義，不應單以統戰視角解讀。

前國民黨主席洪秀柱出席九三閱兵，鄭麗文說洪秀柱「是因為和平而去參加」；還說中共辦閱兵「不是要挑起區域的軍事衝突；也不是為了侵略其他國家」，喊話民進黨不要無端製造兩岸仇恨、對立與撕裂。（facebook@黨外在野大聯盟）

與此同時，賴清德則在副手蕭美琴與五院院長陪同下，於台北忠烈祠向三軍英靈致祭。賴清德意有所指表示，「台灣人民熱愛和平，台灣不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈，記取歷史教訓」，強調手中的裝備是「用來保家衛國，不是用來侵略擴張」。

9月3日，賴清德（右）主持「秋祭忠烈殉職人員典禮」，左為蕭美琴。（台灣總統府）

賴清德認為，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。賴清德表示，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。