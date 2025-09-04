中國閱兵｜台退役海軍艦長赴京參加惹議　綠委籲補立法漏洞

台灣退役海軍艦長、少校呂禮詩受邀赴北京參加「九三閱兵」，引發爭議。周四（4日），民進黨立委邱志偉表示，兩岸人民關係條例僅規範退役將領不得參與中國黨政軍活動，約束力明顯不足，必須盡快補立法漏洞。



日前，呂禮詩接受媒體採訪，提到自己受邀參加閱兵，還表示不論是台灣的陸委會、國防部、退輔會，都在他去年參加珠海航展時反應非常大，可是當時，甚至到了現在，陸委會的說法都是目前沒有法律可以約束他這個校級軍官。

他強調，在台灣要遵守法律，但在目前沒有法律約束下，「我為什麼要自我審查？」，並抨擊「抗中保台」的台派一天到晚說對岸要人自我審查，「什麼時候台灣政府要的也是自我審查了？」。他還反問，既然中國大陸張開雙手，歡迎其成為中華民族偉大復興的共同實踐者，「為什麼不加入呢？」

呂禮詩指自己以「台灣海軍」身分參加「九三閱兵」觀禮，是「台灣第一人」。（海峽導報）

對此，邱志偉表示，早在去年11月，他就提案將目前兩岸條例第9條之3條文中，僅規範少將以上，不得參與中國大陸黨政軍活動的條文，修正為少校以上且領有終生俸的軍官皆不得參與。然而，國民黨卻趁著民眾關注度下降時，抽出條文提出復議擱置，讓條文連到委員會討論的機會都沒有。

邱志偉表示，立法嚴懲絕對是有效果，如今次「九三閱兵」就不見大批退前往北京，且退輔會主委嚴德發也支持他修法嚴懲，只有國民黨不支持。邱強調，立法漏洞應該盡早補齊，而不是讓退役校級軍官能夠跑到大陸唱衰台灣，呼籲國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對台灣。