傳台空軍痛斥解放軍飛行員「知不知道自由為何物？」　軍方回應

近日，軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」披露一段音檔，內容顯示台灣空軍飛官以無線電驅離解放軍軍機時，痛斥解放軍飛行員「你們知不知道自由為何物？可悲啊」，引發網民熱議。周四（4日），台灣軍方人士指出，廣播驅離是地面戰管責任，飛行員僅受令至指定區域執行驅離任務，且對罵易擦槍走火，不會輕易被刺激。



「Taiwan ADIZ」近日曝光一份廣播記錄顯示，8月29日，台灣軍機依照慣例使用無線電驅離西南空域的解放軍軍機，期間，解放軍飛行員以廣播回嗆台方「自以為是」，台方立刻回嗆對方「你們知不知道自由為何物嗎？可悲啊」、「你站得起來再說話啦，一輩子都跪著」等。

台空軍司令部表示，經查，相關訊息與事實不符，空軍針對解放軍軍機侵擾，皆依規定實施廣播驅離，並要求嚴守飛行紀律，確保空防安全。

軍方人士向中央社說明，廣播驅離是在空軍作戰部指揮室執行，飛行員僅接受命令到指定區域應對解放軍軍機，並不會跟對方飛行員對話。

軍方人士稱，實施廣播驅離的官兵階級為少校、上尉或士官，在未經長官授權下，不可能出現對罵情事；且長官也不會下這種指令，推測這段音檔若不是造假，可能是民航機與解放軍軍機的對話紀錄。

軍方人士強調，空軍飛行員是訓練有素、紀律嚴明的個體，不會輕易受解放軍軍機刺激而對罵，如果每一名飛行員都在空中對罵，就形同潑婦罵街，更容易擦槍走火引起無法想像的後果，是相當危險的舉措，故空軍嚴格禁止這類行為。