瞻仰遺容時發現｢不是我嫲嫲｣　新竹市殯儀館燒錯遺體家屬痛打業者

9月4日，台灣新竹市立殯儀館爆發重大疏失，一名原預計下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。



家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤（香港稱嫲嫲）」，館方疏失讓家屬非常憤怒更與禮儀公司人員爆發肢體衝突，導致一名女員工受傷送醫，台媒報道指，詳細案情警方釐清中。



據了解，新竹市立殯儀館冰庫及意外死亡案件作業，由某禮儀公司得標承攬。今天卻誤將另一具遺體提前送往火化，導致阿嬤家屬到場瞻仰遺容時，驚訝發現並非親人。由於上午家屬尚未確認遺容，等到下午才揭曉已經燒錯遺體，讓家屬悲痛不已，稱「連最後一面都見不到」。

台媒報道指，憤怒的家屬情緒失控，現場爆發推擠拉扯，28歲林姓男子出手打傷58歲黃姓禮儀公司老闆及25歲女員工，女員工左側肋骨挫傷，經救護人員送往馬偕醫院治療。警方獲報趕抵制止，雖被打的2名業者均未對家屬提告，但警方仍依社會秩序維護法妨害他人身體罪嫌將鬥毆的相關人等送辦。

據台媒整理，新竹市立殯儀館出包不斷，2023年9月才發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的事件，當時所長洪坤戊因此下台，如今2年過去，竟又發生燒錯遺體事件，管理仍存在明顯漏洞與疏失。