批九三閱兵展威權對抗企圖心　賴清德：張開拳頭才能看見台灣善意

賴清德日前接受台媒《自由時報》專訪，內容於今（8）日刊出。賴清德表示，中國大陸今年九三閱兵是過去幾年來最大的，「希望集結威權國家站在一起跟民主世界抗衡，國際社會，包括美國在內，都看到了中國的企圖心」。賴清德強調，中國大陸應該自我檢討，「我非常希望中國能夠張開拳頭。有一句話『手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子』，手上如果拿的是橄欖枝的話，就可以清楚看到台灣人民的善意，希望跟中國和平相處。」



對於兩岸關係，賴清德表示，「只要（北京）正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，相信很多事情都可以迎刃而解」。

對話空間在中國一念之間

針對兩岸是否仍有對話空間，賴清德強調，「兩岸一定要對話，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，兩岸共同的敵人就是天災、地變、傳染病。」他直言，是否能展開對話完全取決於北京，「中國哪一次天災地變、需要的時候，台灣人民沒有捐款？中國的經濟有辦法發展至今，台灣的投資是中國外資的前幾名，中國應該要了解台灣人民的善意，不應該固執而為」。

賴清德批評，北京目前的策略既未得到台灣民意支持，也引發國際社會反彈，呼籲北京改變做法。

九三閱兵：國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

賴清德表示，「和平是我們的最高目標，有理想但不能有幻想，也就是說，和平要靠實力，才有辦法取得真和平」。他並承諾2026年台灣國防預算將比照北約標準，達GDP佔比3％以上，並以2030年之前達5％為目標，「這些都是我們向國際社會表達守護自己國家安全的決心，同時也願意善盡維持台海和平穩定這樣的責任。」

他進一步指出，台灣要與民主陣營「肩並肩，共同發揮嚇阻力量，備戰來避戰」，並透過經濟發展支撐國防。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

賴清德受訪時重申，兩岸談判必須在對等尊嚴的基礎上進行，不能要求台灣先放棄主權、接受一中原則，「這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受」，呼籲在新的國際局勢下，中國大陸自身發展也遇到挑戰，如果能與台灣展開合作，反而有助於自身。

「挑釁中國」說法屬北京宣傳

回到台灣內部，面對在野黨批評其「國安十七項因應策略」是挑釁，賴清德反駁這是「因果倒置」。他引用英國前首相強生的書《Unleashed》指出，俄羅斯侵略烏克蘭並非因烏克蘭欲加入北約，而是俄方的戰略宣傳。同樣地，「破壞台海現狀的，國際社會咸認是中國、不是台灣」。

賴清德主張，中國長期以「台灣挑釁」為藉口施壓，「其實都不是事實」。他之所以提出十七項因應策略，是因應多年來中國「文攻武嚇」及滲透統戰帶來的五大危險，「這是保護台灣主權、維護民主自由生活必要做的事情，自我保護不應該視為對威權擴張者的挑戰、挑釁」。