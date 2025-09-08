加強東岸海空基礎建設　美媒：強化攻台戰力、利於戰時擴充

根據最新衛星影像與公開資料顯示，中國官方正在東部沿海大規模建設海、空軍基礎設施，外媒分析，這顯示北京正為可能爆發的台海衝突進行準備。



美國《華爾街日報》報道指出，若發動對台攻擊，這些新建設將顯著增強解放軍的戰力。範圍涵蓋大型兩棲戰艦基地，以及耗資數十億美元、距離台灣前線島嶼僅約3英里（約5公里）的機場。

退役美國海軍情報官、現任美國空軍協會（AFA）智庫「密契爾航太研究所」高級研究員達姆（Michael Dahm）直言，「這些一切都是為了支援中國的一部軍事劇本，那就是台灣劇本」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

報道指稱，在國家主席習近平領導下，北京正全面推動具備攻台的能力與裝備，而相關投資將進一步推升這一努力。然而，跨越台灣海峽發動攻擊仍屬高度複雜，北京是否有意啟動這一攻勢仍未確定。

近月來，美國軍方官員持續警告北京的動向，認為其正走在「危險的道路」上。達姆認為，這些設施不在台灣海峽，反而可能是戰略優勢，因為衝突一旦爆發，台海水域或將成為「自由開火區」。中方艦隊無須集中，也能從不同沿岸據點航向台灣，增加敵方判斷攻擊目標與時機的難度。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院高級研究員許瑞麟則分析，這些設施規模龐大，顯示其設計意圖在於戰時擴充，可能作為解放軍進攻台灣北部的跳板。

報道舉例，靠近台灣的樂清灣新建海軍設施擁有超過1英里（約1.6公里）長的碼頭，足以容納大批軍艦，目前約有20艘軍艦現身，包括坦克運輸艦、登陸艦、油輪及海警快艇等，均可能在對台行動中發揮作用。

此外，中國多地正興建超大型機場，其中至少兩座位於台灣海峽地區，對中方軍事指揮價值極高。報道指出，若危機爆發，北京可能暫停商業航班，將這些機場迅速轉作軍事用途。這些設施擁有多條跑道、機庫、燃料儲備及後勤能力，能大規模支援戰機行動。

其中，位於大嶝島的一座機場最受關注。多年來，官方透過填海工程將島嶼面積擴大一倍，為預計明年啟用的廈門翔安國際機場提供土地。該機場距離台灣金門僅2.3英里（約3.7公里），一旦解放軍全面攻台，金門可能成為初期攻擊目標。