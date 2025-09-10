抖音「上車舞」風靡台灣　黃國昌、柯文哲都上車直播疑被封禁

最近許多台彎人在Threads上分享到抖音直播間花錢買一段「上車舞」的影片，其中，抖音女團「EUREKA」和「SK月亮湖217」尤其受歡迎，只要付錢就能讓女團們喊著你的名字和跳一段「上車舞」，更引發仿效風潮，成為台灣的熱門話題。



據了解，「上車舞」這類直播屬於「團播」模式，由多位主播共同進行直播，內容以才藝表演、互動遊戲與PK賽為主。觀眾可以付費讓主播完成指定的動作，這種互動性令不少人為之著迷。



「SK月亮湖217」抖音女團在台灣爆紅。（網落圖片）

「上車舞」是近期的熱門玩法，更在台灣意外爆紅，通常會由幾個漂亮的女生組成一字排開的女團，當網友花費金額達到標準，就能被唱名並指定表演。直播主們會踩著整齊的節奏，高喊「我們來接你了呀」，用手勢邀請「上車」，表演結束後則以「拜拜～下車嘍」結尾，特別的是，女直播主還會用多國語言與觀眾互動，包含粵語、普通話、英語、韓語、泰語，甚至連「喵語」都有，讓許多網民大呼有趣。

抖音女團「EUREKA」和「SK月亮湖217」直播上車舞。（網絡圖片）

綜合社群輿情，台媒也歸納出網友們被「上車舞」洗腦的三大關鍵：第一是魔性口音與敬業態度，「女直播主們長時間在直播間內喊話跳舞，卻沒有表現出疲態，依然用高昂聲調、可愛口音和穩定節奏回饋消費者，敬業態度備受稱讚。」

第二則是素人及品牌跟風，第三則是付費就能換取情緒價值，許多網民更因此下載抖音，只為了體驗一次「被唱名上車的快感」。

台灣網民搞笑讓「政治人物」上車 直播間疑被封禁

據了解，近日許多台灣網民開始付費讓賴清德、柯文哲和黃國昌等政治人物的名字佔據後，雖然有幕後主持人制止這種行為，但最終直播間還是被突然中斷下線，後續也並無公告下播原因。許多網民懷疑是因為政治敏感而遭到封禁。