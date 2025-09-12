台暖心清潔工收垃圾發現8元舊電飯煲　拿去送拾荒婆婆竟被控貪污

台北市一名清潔隊員在回收民眾垃圾時，發現一個沒有壞掉的大同電飯煲，他好心將其送給做資源回收的婦人。



不過後來被清潔隊發現，最終遭通報貪污，被依「侵佔非公用私有財罪」移送法辦。

對此，環保局後續也有安撫該名隊員，過往案例不至於到坐牢程度。

事發於去年7月26日，任職於台北市北投區服務清潔隊逾34年的黃姓男清潔隊員，當天晚上清運垃圾時，發現民眾丟棄大同電飯煲，帶回家中測試發現並未損壞，想到自己認識的拾荒婦人有困難，將電飯煲送給婦人使用。

黃男事後遭清潔隊檢舉並要求歸還電飯煲，但不便向婦人索回，只好自掏腰包買新的電飯煲給婦人，再把舊鍋要回來後歸還，並向主管自首。

電飯煲估算回收價僅約32.56元（約8港元），但環保局認定黃男是公務員，不得私自處分財物，並依《貪污治罪條例》將送辦。

士林地檢署日前依貪污罪起訴黃男，考量犯後態度良好，且情節輕微，並主動自首認罪，因此建議向法院從輕處理。

媒體報導，黃男表示，只是希望婦人能用電飯煲煮一些熱食來吃。9日出庭時情緒低落，脫口而出「真的不知道這麼嚴重」、「不知道會不會被關」等語，對此，環保局表示，後來有安撫該名隊員，過往案例不至於到坐牢程度。

環保局長徐世勲警惕，資源回收物收集後仍是市府資產，不是民眾丟棄的物品就是垃圾，雖然黃男只是想辦法去幫助人，但法律永遠是第一位，公家機關沒辦法用情理法，必須是「法理情」，之後會再去加強同仁的法治教育。

