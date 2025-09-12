柯文哲才剛交保恐再被延押　台灣41.6%民眾認為是冤獄

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，遭羈押363天後，台北地方法院5日裁定7千萬（新台幣下同）交保，並於8日完成辦保。



豈料台北地檢署在柯重獲自由短短5.5小時後即表示將提出抗告，台北高等法院11日收案，並於今日(12日)撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。



柯文哲准保釋：民主化30年怎麼還有冤獄？批賴清德令台灣四分五裂

值得關注的是，據台灣民意基金會今日（12日）公布最新民調，41.6%民眾同意柯案就如柯文哲所說的是冤獄，38.2%不同意。此外，54.0%民眾不滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，僅26.8%滿意。

台灣民意基金會民調詢問，「柯文哲9月8日說：這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。請問您同不同意他這個看法？」

結果顯示，18.5%非常同意，23.1%還算同意，19.9%不太同意，18.3%一點也不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。換句話說，四成二基本上同意柯案就如柯文哲所說的是冤獄，三成八不同意。同意比不同意多3.4個百分點。

另一個問題，「一般說來，您對台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，滿不滿意？」結果顯示，5.4%非常滿意，21.4%還算滿意，28.8%不太滿意，25.2%一點也不滿意，12.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。即五成四不滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，二成七滿意。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣人對於柯案是否是冤獄，看法相當分歧，但多數傾向認為是冤獄，這必然會滋生強烈政治效應，帶來可觀政治後果。

他說，進一步分析，除了65歲及以上者外，每一個年齡群組都呈現多數或一面倒同意；從教育背景看，高中、高職及以上教育程度者，多數同意柯文哲案是冤獄，而初中、國中及以下教育程度者，一面倒不同意。

他指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，一成四同意柯文哲案是冤獄，七成六不同意；國民黨支持者，六成一同意，二成四不同意；民眾黨支持者，九成六同意，2.1%不同意；中性選民（獨立選民）二成九同意，二成四不同意。

針對民眾對台北地檢署偵辦柯案的看法，游盈隆說，過半數民眾表示不滿意，滿意者約不滿意者的一半，北檢此刻似乎成了眾矢之的，這無疑是一個極嚴重的警訊。此外，與今年1月公布的數據相比，對於北檢辦案整體表現的不滿意度出現極大變動，滿意者大幅下降13.7％的同時，不滿意者飆升了17.9％之多。