遊台注意｜台灣高鐵推｢寧靜乘車文化｣　造成干擾9.22起嚴重可拒載

台灣高鐵9月15日表示，乘車時請旅客使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時使用耳機，並將手機轉為靜音，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人。台灣高鐵表示，如果經勸導未改善，可解除或終止運送契約，9月22日起施行，前3個月強力宣導。



台灣高鐵邀請旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音。（台灣高鐵）

列車服務人員巡視車廂時，針對講話音量過大旅客將進行勸導。（台灣高鐵）

台灣高鐵公司表示，將同步降低車內廣播頻率，敬請旅客使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時應使用耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人。

搭高鐵使用3C行動裝置看影片或聽音樂時應使用耳機。（台灣高鐵）

台灣高鐵宣導措施包括：由列車服務人員巡視車廂時，針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。台灣高鐵表示，如果經勸導未改善，可解除或終止運送契約，9月22日起施行，前3個月強力宣導。

台灣高鐵公司也特別說明，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。