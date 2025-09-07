嬰兒車、行李卡高鐵通道獲張智霖出手相助　事主：感謝他雪中送炭

有內地網民在小紅書上分享，近日乘坐高鐵時，其行李及嬰兒車卡死在車廂通道，幸獲好心人出手相助，後來她準備加對方微信表示感謝時，才發現該名好心人是藝人張智霖。



9月7日，事主「一顆小芝麻」在小紅書發文「感謝香港熱心市民張智霖先生」。她介紹，當時自己的巨型行李和嬰兒車卡死在高鐵車廂通道，導致其他乘客未能通過，此時一位戴口罩的黑衣男子出手相救，連車帶行李從車頭抬到車尾。

事主在小紅書發文「感謝香港熱心市民張智霖先生」。（小紅書）

待列車開出後，她便準備加該名男子的微信表示感謝，「我的行李巨巨巨重我要如何感謝他，我要不要加他微信給他轉個感謝小紅包或者請他喝飲料的時候，他把口罩摘了……我直接原地目瞪口呆，啊啊啊啊。感謝香港熱心市民張智霖先生！」

張智霖與事主合影。（小紅書）

張智霖與事主合影。（小紅書）

事主稱，列車工作人員都很好，乘務員一直幫她想辦法，當時車廂旅客不多，不是每個人都關注到其困境，但張智霖最快反應過來並伸出援手。

事主表示，發文的初衷是覺得張智霖太好了，想分享出來告訴喜歡他的人，「他真的很值得，感謝張智霖先生的雪中送炭，希望自己以後也能成為那個為別人『撐傘』的人」。