台外長林佳龍突訪羅馬　會晤10多位意大利議員

台灣外長林佳龍9月17日訪問意大利羅馬，出席台灣駐意大利代表處「館舍整修竣工典禮」，並與10多位意大利參眾議員會面互動，這也是近年來台灣外長首度踏上意大利首都。



台媒《中央社》報道，林佳龍近期已成功突破外交禁忌訪問日本、菲律賓。由於此行與外交部長王毅在歐洲行程時間重疊，為避免遭遇政治干擾，台灣官方行前刻意低調，僅對外公布首站捷克，直到9月18日林佳龍順利離境，訪意消息才對外曝光。

台外長林佳龍6月出席菲律賓國慶酒會。（Facebook@林佳龍）

竣工典禮於9月17日下午舉行，多位意大利重量級友台議員出席，包括「台意國會議員友好協會」主席馬蘭（Lucio Malan）、意大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等。林佳龍與來賓共同剪綵，並與馬蘭在代表處花圃種下小樹，象徵台意情誼持續茁壯。

林佳龍致詞時表示，駐意代表處購置並翻新辦公室，「這裡就像台灣在海外的第二個家」，展現深化台義關係的決心。他指出，意大利與台灣理念相近，又是七大工業國集團（G7）成員，相信雙邊關係將「開啟新篇章」。林強調，台義友誼建立在自由、民主、人權等共同價值，在全球需要集體韌性的時刻，「台義夥伴關係意義重大」。

林佳龍特別感謝意大利國會與政府對台的支持，包括重視台海與印太和平，以及推動具體措施支持台灣參與聯合國、世衛等國際組織。他並指出，意大利以創新、設計與卓越工業見長，台灣則在高科技、綠能與先進製造業有優勢，雙方是互補的信賴夥伴，舉例環球晶近期就在北義擴增產線，顯示合作不僅互惠，也有助於全球供應鏈安全。

林佳龍並提到，今年是「歐洲台灣文化年」，透過半導體與文創優勢結合，將推動更多文化交流。他表示，代表處新館舍「象徵希望與進步」，展現台意雙方強化政治、經濟、文化合作的決心。