台灣計劃2027年發射首顆LEO衛星　台太空中心： 保障兩岸衝突通信

台灣計劃在2027年發射首顆LEO（（Low Earth Orbit Satellite，低地球軌道衛星）衛星，軌道高度約600公里。台灣太空中心主任吳宗信，為保障在與中國大陸潛在衝突時的網絡和電話服務，台灣必須盡快發射自己的衛星。



吳宗信說，預計台灣到2031年前將擁有20顆以上的衛星，並在未來10年擁有自己的火箭和發射場。他稱，「我們需要建立自己的技術，但正如大家所知……時間緊迫，我們必須加快速度。」



吳宗信日前接受外媒採訪表示，如果海底電纜被破壞或切斷，台灣至少需要150顆低軌道衛星來保障基礎通信韌性，目前台灣尚無這類衛星。台灣中華電信正與全球各地的衛星公司簽訂合作協議，以便在戰爭或自然災害發生時提供備用通信服務。

在衛星通信領域，美國億萬富翁馬斯克的衛星互聯網服務「星鏈」（Starlink）目前佔據主導地位，衛星總數已達8000顆。但由於馬斯克與中國大陸的商業聯繫緊密，還曾表示「台灣應成為中國一部分」，台灣方面對他表達不滿，轉而與歐洲公司Eutelsat簽署數百萬美元合作協議。

SpaceX的星鏈計劃暫時壟斷了低軌衛星的通訊市場。（Reuters）

目前台灣在軌衛星包括七顆氣象衛星和一顆光學遙感衛星，並計劃在今年11月從加州範登堡空軍基地使用SpaceX火箭發射第二顆光學遙感衛星。