陸委會：台灣民眾赴陸失聯或遭盤查月均9宗　有人旅遊被「抓錯」

據台灣陸委會近日公布統計顯示，2024年1月1日至2025年8月31日，赴中國大陸失聯、遭盤查或疑似被限制人身自由的台灣民眾案例累計188起，平均每月9起。陸委會呼籲民眾赴陸旅遊或參與宗教交流時提高警覺，審慎評估風險，強調大陸以「國安」為由的盤查行為凸顯法治缺失與人權問題。



陸委會數據顯示，188起案例包括50人失聯、19人遭留置盤查及119人疑被限制人身自由。除此前公開的台灣一貫道信徒被關押、台商被拘留及詐騙案拘捕等事件外，近期案例顯示，台灣民眾在旅遊時也面臨突發盤查。

例如，一名台灣民眾赴陸5天4夜自由行，在機場準備返台時被以「證件問題」為由帶入小房間，要求解鎖手機接受盤查，歷經1小時後聽到「好像抓錯人」的對話才獲釋。另一案例中，一對台籍夫婦在山西旅遊，妻子在飯店大廳被不明人士喝斥盤問，險被強行帶走，後因當地官員開會導致維安過激引發誤會，夫婦旅遊心情大受影響，提前返台。

陸委會指出，這些案例反映大陸以「國安」為優先，漠視法治與人權。相關人士對中央社表示，大陸表面支持兩岸宗教交流，但若不符合其政治目的，則施加限制與阻撓。2024年6月大陸發布「懲獨22條」後，陸委會將赴陸港澳旅遊警示提升至「橙色」（避免非必要旅行），提醒民眾審慎評估必要性，並留意當地法令與風險。

陸委會的旅遊警示分為灰（提醒注意）、黃（特別注意）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級。當前「橙色」警示顯示赴陸風險加劇，陸委會建議民眾加強安全意識，特別是宗教人士參與交流活動時，需警惕人身安全風險。