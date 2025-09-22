颱風樺加沙｜港鐵加強檢查　預告8號風球除下後復駛或須較長時間

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑】樺加沙增強成超強颱風逼近，料周三（24日）離岸及高地可能吹颶風。港鐵今早（22日）公布，港鐵車務團隊已加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備及排水系統等，維修團隊隨時候命；而港鐵管理的屋苑及商場，例如杏花邨等，已展開一系列防風措施，包括檢查及清理所有去水渠以確保暢通，並於適當位置放置沙包。



樺加沙掠港期間，港鐵巴士在8號風球生效3小時後暫停，當9號風球生效時，重鐵露天段（包括機場快綫全綫、東鐵綫及屯馬綫部份路段等）以及輕鐵，將會暫停服務。視乎實際情況，即使8號等風球陸續除下，港鐵可能需要較長時間檢視鐵路，修復工作後才可逐步恢復列車服務。



港鐵站及鐵路設施人員檢查防洪設備及排水系統。（港鐵提供圖片）

港鐵今早公布，因應天文台預期樺加沙將對本港天氣帶來顯着影響，港鐵已作出相應部署及應變準備，會持續通過不同渠道，向公眾發放最新車務資訊，籲市民留意公布，預先為行程作出安排。

加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備及排水系統等

港鐵車務團隊已加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備、排水系統以及附近渠道，確保運作正常及可有效疏導雨水，而維修團隊亦會候命，在安全的情況下及有需要時，出動進行清理及搶修工作。

9號風球生效時重鐵露天段及輕鐵暫停

颱風期間，港鐵會在安全的情況下盡量維持服務，當8號風球生效時，服務會大致維持正常 ，港鐵巴士則在8號風球生效3小時後暫停。為保障乘客和港鐵人員安全，當9號或以上風球生效時，重鐵露天段（包括機場快綫全綫、東鐵綫及屯馬綫部份路段等），以及輕鐵，將會暫停服務。

至於當時正在露天段服務乘客行駛中的列車，在安全情況下，盡量行駛至原定終點站或有連接商場的車站等相對安全的地方。所有車站會在颱風期間於服務時間，盡量維持開放。

8號風球除下仍可能要較長時間恢復列車服務

颱風期間天氣或會急劇轉變，港鐵呼籲市民應盡量留在安全的地方，避免不必要的出行。由於颱風吹襲期間，有可能造成塌樹或其他損毀，視乎實際情況，即使8號以上的風球陸續除下，港鐵的車務團隊可能需要較長時間，檢視鐵路設備狀況，並完成一切所需的修復工作，才可逐步恢復列車服務。港鐵會分秒必爭，盡快完成相關工作，就服務的更新作出通報。

工程人員修剪輕鐵架空電纜附近的樹枝，減低颱風期間樹枝觸及架空電纜，影響輕鐵服務的機會。（港鐵提供圖片）

港鐵管理的屋苑及商場已展開防風措施

此外，港鐵管理的屋苑及商場，已展開一系列防風措施，包括檢查及清理所有去水渠以確保暢通，並於適當位置放置沙包，當中包括位於港島的杏花邨，共28座位於下杏花邨的住宅大樓已安裝防洪閘門及於大堂設置臨時抽水設施。該屋苑地庫停車場的車輛，亦將會暫時遷移至杏花新城的停車場或移至上杏花邨。

杏花邨及杏花新城也展開防風措施。（港鐵提供圖片）

