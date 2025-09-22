台外長林佳龍突訪奧地利　外交部：台獨圖謀不可能撼動一中格局

台灣外長林佳龍歐洲行程落幕，9月20日最後一站赴奧地利維也納，並在社群媒體上發文表示，感謝奧地利國會議員對台灣的支持。綜合台媒報道，林佳龍於9月10日深夜啟程出訪歐洲，先後走訪捷克布拉格、台灣在歐洲的邦交國梵蒂岡，以及意大利羅馬，最後抵達維也納。



在駐奧地利代表劉玄詠邀請下，新竹「客家八音團」前往維也納與當地音樂家合作演出「當東方遇見西方音樂會」，新竹縣長楊文科亦率團參與。林佳龍表示，演出前酒會上，他特別感謝包含台奧友好協會主席艾蒙（Werner Amon）在內的奧地利國會議員「堅定支持台灣」，並強調在全球民主價值面臨嚴峻挑戰的時刻，台奧將持續深化合作，共同捍衛自由、人權與和平。

值得注意的是，在林佳龍抵達維也納前一周，外交部長王毅亦於9月12日訪問奧地利，並向奧地利總統范德貝倫及外長賴辛格表達，希望奧方「切實恪守一個中國原則，不同台灣方面開展任何官方往來」。

台灣外長林佳龍訪問歐洲最後一站前往奧地利維也納。（Facebook@林佳龍）

對於林佳龍訪奧一事，外交部發言人郭嘉昆9月22日在例行記者會上重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中國和奧地利建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識。

郭嘉昆強調，中方堅決反對建交國同「中國台灣地區」開展任何形式的官方往來，並敦促有關國家恪守一中原則，停止為「台獨」分子提供平台，「搞『台獨』是死路一條，『挾洋謀獨』不會得逞。無論民進黨當局如何蹭熱點、搞竄訪，妄圖製造『兩個中國』『一中一台』，這些圖謀都注定失敗，是不可能撼動一中格局的。」