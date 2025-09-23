颱風樺加沙｜花蓮2死12傷30失聯　堰塞湖潰堤沖垮橋樑畫面曝光

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日（今日）下午2時50分發生壩頂溢流，泥石流衝入光復鄉，當地有77人受困。



強颱樺加沙雖解除陸上警報，但外圍環流持續影響全台，導致花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖溢流，不僅橋梁被沖斷，大水漫入光復鄉市區，街道淹水達1層樓高。稍早，行政院長卓榮泰已指示災變中心統合各部會協助花蓮。截至晚間最新統計，全台2死28傷30人失聯，多在花蓮縣。



《聯合報》報道指，樺加沙颱風外圍環流帶來暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右到達馬太鞍溪橋，強勁水流竟將馬太鞍溪橋沖毀，洪水除沖毀馬太鞍溪橋外，更一路淹進下游光復鄉市區與太巴塱北富村等地聚落。

空拍畫面曝光，只見馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。

馬太鞍溪橋的橋體已斷成數截，被大水沖到溪邊，僅留下橋墩孤立在洪流中。（花蓮縣政府）

根據最新統計，花蓮縣災情已釀成2死12傷，30人失聯，2案死亡均在光復鄉，分別是55歲周姓男子、80歲黃姓老翁，但2人死因仍待釐清。

馬太鞍溪堰塞湖溢流後，花蓮縣府成立前進指揮所，花蓮縣長徐榛蔚晚間冒雨到災情現場視察，目前縣府團隊正在漏夜清淤。

據了解，台灣的樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，南部、花東地區更降下豪大雨，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今日（23日）下午出現溢流現象，兩波洪峰猶如海嘯般沖入光復鄉，不僅橋梁被沖斷、街道遭淹沒，民宅一樓也被泥水灌入。

花蓮縣消防局表示，到下午5時為止，已接獲66件報案，共77人受困，多是在自宅二樓以上待避，另有2人失聯，都在光復鄉，已經出動消防艇持續搶救，也向台東、新北消防局請求支援人力搶救。

軍用卡車也被泡在水中。（影片截圖）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日（今日）下午2時50分發生壩頂溢流，泥石流衝入光復鄉，當地有77人受困。（影片截圖）

有婦人疑似被困路邊。（網絡圖片）

花蓮堰塞湖溢流，許多車子泡在水中。（臉書）

花蓮堰塞湖溢流。（翻攝台媒）

