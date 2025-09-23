颱風樺加沙｜深圳已疏散轉移26萬人　全市865處避難場所全部開放

超強颱風樺加沙來襲，人民網23日（周二）下午報道，目前深圳全市已疏散轉移群眾26萬人。



深圳市龍崗區坪地街道轉移安置點。（人民網）

報道指，為做好危險區域群眾的轉移安置工作，深圳全市865處應急避難場所已全部開放，並儲備速食類食品40萬份、飲用水100萬瓶，以及充足的行軍床、被子、衣服等生活用品。

截至目前，深圳全市共疏散轉移群眾26萬人，各避難場所已集中安置群眾4.5萬人。

深圳壹方城各門店為抵禦颱風在玻璃上貼上封條。（VCG）

深圳市三防辦工作人員黃子英表示，當前深圳各級單位正在搶抓颱風影響前的窗口期。全市1.5萬餘名三防責任人全部在崗，嚴格落實24小時值班值守和領導帶班制度。來自消防、民兵預備役、海事、住建等部門的82支搶險救災隊伍、1.4萬名隊員，也可隨時投入防颱風救援工作。

深圳23日下午在全市範圍內實行「五停」，其中下午2時起停工、停業、停市，晚上8時起停運，22日晚已開始停課。

深圳官方表示，除搶險人員和民生保障人員外，其他人員請勿隨意外出。全市開放全部室內避險場所供群眾避險。