台灣人羅馬尼亞自駕被指攔查　邊境警察稱：不承認台灣，文件違法

有一名台灣人在Facebook發文稱自己在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅馬尼亞邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照。還強調將會將「違法的護照」送往中國大使館，令一行人相當無奈。



當事人雖急洽台灣駐匈牙利代表處，但得到的回覆卻是「這種國家，就算知道錯了也不會承認錯，更不會跟你道歉，他們只會維護自己人，所以用什麼方式爭取都沒用，最好就是遵照指示，有罰單收罰單，想辦法走了再說。」



據了解，事主經營旅遊Facebook粉絲專頁「下一站去哪」，他透過Facebook發文，分享從羅馬尼亞自駕準備前往匈牙利的插曲；「下一站去哪」無奈表示，在一行人即將駕車駛離羅馬尼亞、據匈牙利只差100公尺處，突然被兩個邊境警察攔下，眾人則因為正常行駛、以為只是例行盤查，隨即配合將車輛停下、並將警方所需要的文件一一交出。

羅馬尼亞邊境警察攔查，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由，宣告駕駛者所持用的台灣駕照在當地不合法，必須查扣沒收。警方更進一步指出，因為台灣不在維也納公約，因此不能在羅馬尼亞自駕。最後一行人折騰4個小時後，雖然得到羅馬尼亞警方放行，也交還了國際駕照、護照等文件，但台灣駕照卻仍被扣留。

對此，台灣外交部表示，外交部十分重視民眾在羅馬尼亞駕車，遭警察攔下及扣留駕照的事件。外交部已在第一時間指示台灣兼轄羅馬尼亞之駐斯洛伐克代表處，立即向羅馬尼亞政府相關單位表達關切及瞭解情形，全力維護台灣民眾在羅國之權利。