樺加沙｜花蓮堰塞湖溢流14死　9次預警失效　災情為何如此慘重？

樺加沙已經遠離香港，但卻為台灣花蓮帶來嚴重災情。9月23日下午2時50分，颱風樺加沙引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，這場被形容為「如1水庫灌入市區」的災難，截至最新統計已經造成14人死亡，多人受傷和失聯，現場慘況被台媒形容為末日電影《明日之後》的真實版本。究竟這件事是一宗天災還是人禍？



災難現場：天然水庫瞬間變奪命洪流

根據台媒報導，這次災難的規模完全超出預期。馬太鞍溪堰塞湖在溢流後30分鐘內，水位從海拔1141米急降至1127米，相當於1540萬噸水量瞬間湧出，等同於6000個奧運標準游泳池的水同時爆發。

根據詳細的時間軸記錄：

下午2:50：壩頂溢流

下午3:08：首波洪峰抵達馬太鞍溪橋，沖毀橋面

下午3:30：馬太鞍溪橋（全長1084米的台9線重要橋樑）完全沖斷

下午4:00：大量泥水直灌光復市區，造成光復鄉淹水災情嚴重，水位高達半層樓

下午4:30：第二波湖水溢流，水勢比第一波更大

現場目擊者形容：「洪水來得太快，根本來不及逃，那些水好像牆一樣高，一下子就淹到二樓，1樓幾乎滅頂。」

圖為2025年9月23日，樺加沙颱風帶來的大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，全聯花蓮光復店湧入泥水，兩名店員嘗試拿木板阻擋，但徒勞無功。（民眾提供聯合報圖片）

最令人心碎的是，14名罹難者當中，大部分都是受困在一樓的長者。據報導，有些長者因為行動不便，根本無法及時撤離。但同時也有令人深刻的救援畫面：救援人員用水桶救出被困的嬰兒，這個畫面深深觸動了全台灣人的心。

堰塞湖科學解構：為何天然水庫會變成殺人武器？

要理解這場災難的成因，我們必須先了解什麼叫堰塞湖。堰塞湖是指河流因土石崩塌堵塞而形成的湖泊，成因包括大量降雨、地震、河道侵蝕等自然因素。

根據台媒的資料，這個馬太鞍溪堰塞湖位於花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游第118林班地，規模驚人：

在溢流前壩高約250公尺；溢流前湖面面積：約137公頃

溢流前蓄水量：8637萬噸（滿水量約9100萬噸）

影響範圍：萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮共列管1837戶（實居人數6843人）

台灣由於地勢陡峭、地質破碎，加上頻繁的地震和颱風豪雨，特別容易形成堰塞湖。這個堰塞湖的形成有遠因和直接原因：遠因是2024年4月3日大地震造成土石鬆動，直接原因則是2025年7月25日薇帕颱風豪雨引發馬太鞍溪上游大規模邊坡崩塌。

當時新生堰塞湖面積約18公頃、壩高約120公尺、蓄水量約1400萬立方公尺。但經過2個月的積水，規模急劇擴大。

詳細監測時間軸曝光：為何不可以提早炸掉或引流？

根據台媒的詳細整理，政府對這個堰塞湖的應變其實做得相當全面，讓我們看下完整的時間軸。但最令人費解的是，14名罹難者全部都在強制撤離區內，這個現象值得深入檢討。

台灣花蓮馬太鞍堰塞湖於7月形成。（翻攝台媒）

很多人會問，既然知道危險，為何不提早炸毀或者引流？根據專家分析，這個問題涉及極度複雜的技術考量。

專家評估指出，該堰塞湖地處偏遠，壩體由鬆動土石構成，結構不穩定，加上工程規模龐大，降挖、爆破、虹吸等壩頂工程均不可行，貿然施工恐引發更大規模的土石崩塌甚至瞬間潰堤。

具體困難包括：

第一，位置偏遠沒有路可達，研究人員放個水位計都要搭直升機

第二，壩體土石鬆軟，周邊持續崩塌，工程風險極高

第三，量體太大，貿然開挖可能造成更大災情

第四，要考慮颱風、豪雨及地震等多重風險

因此，專家決定透過清淤、防沙工程，以及加強預警系統、疏散機制，與自然風險共存。

花蓮政府說發過9次示警：垂直避難引發爭議

在花蓮堰塞湖災難之後，最大的爭議就是到底政府有沒有做足預警工作。花蓮縣政府出來澄清，說他們其實發過9次示警，但是這個數字背後有很大的爭議。

據台媒報導，花蓮縣政府強調他們自7月起就開始累計續報，總共發了9次示警。但是問題來了，這9次示警是怎樣計算的？是不是每次都是有效的緊急警報？

更加令人質疑的是，台灣內政部同時解釋「垂直避難」不是新方法，而是國際認可的避難原則。發生水災時有三種避難方式：依親避難、去避難收容處所，和垂直避難。內政部說，當短時間內無法水平撤離時，往高處避難就是「爭取時間、保全性命的關鍵」。

但是最諷刺的是，明明有這麼多次示警，明明有垂直避難這個「保命關鍵」，為何最後仍然有14個人死亡？而且死者大部分都是困在一樓的長者！

馬太鞍溪流堰塞湖疏散避難圖。（東華大學防災團隊）

這就暴露了避難制度的根本問題「示警是不是真正有效？垂直避難是不是適合所有人？」，對於行動不便的長者來說，就算你說他們去二樓避難，他們根本來不及！現在花蓮縣政府和內政部都各自出來為自己辯護，但是14條人命擺在眼前，所有的解釋都顯得蒼白無力。民眾質疑的不是你們有沒有發示警，而是這些示警是不是真正救到人命。

另外專家警告，儘管9月23日的溢流已釋放大量蓄水，但因堰塞湖的土石壩體仍存在，仍有再次溢流的可能。這個警告提醒我們，災難可能不是一次性事件，而是長期風險。

台灣內政部最後都提醒，馬太鞍溪周圍仍然要保持警戒，任何時候都不可以掉以輕心。但是對於真正需要幫助的弱勢群體，我們是不是需要重新檢討現有的避難制度呢？

國際經驗借鑒：日本印尼怎樣成功處理？

在處理堰塞湖方面，日本擁有最豐富的經驗。根據相關報導，印尼東部的安汶島於2021年因為土石大規模崩塌，形成堰塞湖，最大蓄水量約2480萬立方公尺，下游約2公里處還有約5000人居住的村莊。

印尼政府採取的關鍵措施包括，第一迅速疏散：及時撤離5000多人，保住了全部人命；第二國際合作：借鑒日本等國經驗；第三持續監測：建立完善的預警系統，第四社區教育：提高民眾對災害的認知。

相比之下，台灣雖然在技術監測方面做 得不錯，但在疏散執行和民眾配合方面仍有改善空間。值得注意的是，台灣其實還有其他堰塞湖存在，目前有2個仍然在監測中。

政治紛擾：災區變政治擂台

最令人憤慨的是，就在這個生死攸關的救災時刻，台灣政治人物竟然在災區現場上演政治鬧劇。據台媒報導，台灣行政院長卓榮泰9月24日二度與國民黨立委傅崐萁於災區唇槍舌戰，台媒《聯合報》形容兩人從「馬太鞍溪橋一路吵到光復糖廠的前進指揮所」。

卓榮泰指責撤離有瑕疵，傅崐萁反駁中央應變不力。兩人激烈爭辯後，卓榮泰憤而離去，丟下一句：「人民等的不是這一刻，結束。」不止閣揆與在野黨大黨鞭激烈爭辯，民進黨立委沈伯洋都與國民黨花蓮縣議員互相大罵，雙方不歡而散。

更加離譜的是，民進黨立院黨團內部群組竟然流出截圖，要求政院「釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息」，以便網路友軍操作。這種災難政治化的做法，真是令人心寒！

這次災難最令人費解的是，明明政府做了這麼多預警工作，為何仍然有14人死亡？而且死者全部都在強制撤離區內？

可能的原因包括：第一疏散執行問題：雖然發出撤離令，但實際執行可能有漏洞；第二民眾配合度：部分居民可能低估災害嚴重性，不願撤離；第三特殊族群照顧：對行動不便的長者關注不足；第四災害規模超預期：洪水到達時間比預估更快更猛烈。

這些都是值得深入檢討的問題，希望能夠「前事不忘，後事之師」。

花蓮堰塞湖溢流。（翻攝台媒）

結語

這場災難給我們上了深刻的一課。我們看到大自然的無情威力，都看到人性的光輝和醜陋。救援人員用水桶救出嬰兒的畫面令人感動，但政客在災區吵架的行為就令人憤慨。

從印尼安汶島成功疏散5000人的經驗可以看到，面對自然災害，國際合作和經驗分享是非常重要。台灣雖然在技術監測方面已經做得不錯，但在疏散執行、民眾教育、政治團結等方面仍有改善空間。

政治人物應該記住：「人命第一，救災優先」，災區不是鬥技場，更不應該是政治分手擂台。希望台灣政府能夠從這次慘劇中汲取教訓，改善防災機制，讓類似的悲劇不再重演。