花蓮堰塞湖溢流｜婆婆先帶狗狗避難 其後不幸喪生 毛孩仍在等她
撰文：中天新聞網
出版：更新：
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰堤釀災，一名84歲劉姓婆婆在洪災中失聯多日，最終在光復市場攤位內尋獲遺體，當時遺體呈現雙手高舉、抓握狀，研判生前曾掙扎求生，但最終仍葬身於無情水患中。
據了解，劉姓婆婆自24日起失去聯繫。家屬在25日透過社群媒體發文尋人，呼籲：
「家人都非常擔心」
「拜託婆婆不要躲貓貓了，快回家吧」
清理光復市場的民眾於26日上午發現一具遺體，經家屬確認為失聯的劉姓婆婆。
淹水時第一反應是帶狗避難 黑狗「Money」至今仍在門口等她回來（點圖放大瀏覽）：
+3
殯葬人員表示，發現劉姓婆婆遺體時，全身佈滿泥沙，雙手呈現高舉、抓握狀態，研判生前曾掙扎求生，但最終仍不敵湍急洪流。遺體已送往瑞穗生命紀念園區安置。
鄰居回憶，劉姓婆婆非常愛狗獨居在市場旁，平時以4隻狗為伴，淹水當下她第一時間想把狗帶上2樓避難，隨後返回一樓欲搶救生財工具時卻不幸被洪水沖走，當時曾見到劉姓婆婆坐在家門口無力爬起，後來該處即被洪水淹沒，感嘆：
水瞬間就到，逃命都來不及，哪還有時間搶救物品。
劉姓婆婆飼養了3隻黑狗與1隻黃狗，目前都還留在原住處附近徘徊，雖然住家已有人幫忙清空，但牠們依舊回到門口守候，其中名叫「Money」的黑狗更是寸步不離，一直在門口等待主人歸來，據鄰居黃先生表示黃狗比較怕生，一見人就閃避但Money與另一隻名叫「黑妞」的狗則相當親人，常會主動靠近討摸。
【相關圖輯】花蓮堰塞湖溢流致15死 市區狼藉滿地泥（點圖放大瀏覽）：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】