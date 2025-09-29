花蓮堰塞湖溢流｜生死5小時！4母子躲衣櫃祈禱　泥水浸到頸險淹死

9月23日下午，颱風樺加沙引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷。當日一名女子與3名年幼的兒女受困家中長達5小時，洪水一度淹至接近屋頂，母子4人僅能仰頭露出水面呼吸，所幸最終獲救脫困。



母親拍下3個孩子全身泥濘的畫面。（中天新聞）

據當事人周女士向台媒報道敘述，事發當天下午3點43分，她發現水勢突然變大，原本覺得只會淹至小腿的高度，但水量卻暴增，不到1小時淹到一層樓高，其丈夫是在外駐守的軍人，老爺也臨時外出，當時家裡的成人就剩下她自己。

周女士當下有報警求救，但災情來得突然，救援人員也無法馬上抵達，她當機立斷帶著3名分別為小學四年級、三年級及1歲大的孩子，躲進靠窗房間的衣櫃內，水位最高時淹到屋頂，把母子4人淹到只剩一顆頭，只能仰頭露出水面呼吸，命懸一線。

周女士表示，當時為了保存手機電力，接到親友的來電都只能簡短回應。她跟3個孩子在水中泡了近5小時，直到晚上9點左右，他們獲鄰居及好心民眾冒險救援，終於成功脫困。

母子4人合計被洪水困在屋內5個多小時。（中天新聞）

事發現場。（中天新聞）

獲救一家事後在屋外尋找家中物品。（中天新聞）

周女士心有餘悸地說：「當時雖然我跟大女兒都會游泳，但考量到還有年幼的孩子，加上外面水勢很湍急，後來選擇繼續留在原地等待救援」、「當下能做的只有一起禱告，說我們要活下去！」