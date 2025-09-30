美報告：中國擴充商用渡輪船隊　為攻台做準備

澳大利亞廣播公司（ABC）取得的美國機密報告顯示，中國正在迅速擴充商用渡輪船隊，為入侵台灣做準備。



這份報告由美國國防情報局在今年早些時候撰寫。報告稱，中國的大型遠洋渡輪已改裝，可搭載戰車，並參與兩棲作戰。單是在2022年，五眼聯盟就監測到有約30艘中國商用渡輪參與中國人民解放軍的軍事演習。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的一份報告稱，中國計劃在2023年至2026年間，建造76艘大型渡輪供內用，且有證據表明，中國軍方打算用這些可讓車輛直接開上開下的滾裝渡輪（ roll on – roll off，簡稱ro-ro）來支持軍事行動。

美國機密報告顯示，中國正在迅速擴充商用渡輪船隊，為入侵台灣做準備。圖為廈門中遠海運一艘LNG雙染料滾裝船。（視覺中國）

早前的衛星情報顯示，這些渡輪在中國沿海一系列新建的登陸碼頭使用，並在軍事演習中，用於部署兩棲部隊。美國海軍戰爭學院指出，從登陸碼頭的長度和裝卸門位置來看，似乎專門為中國滾裝渡輪設計，以便渡輪把貨物和人員轉移上岸。衛星圖像顯示，中國造船廠也在建造更多這類登陸碼頭。

美國情報機構相信，中國國家主席習近平已下令軍方在2027年前為攻台做好準備。準備工作的一大障礙是，中國在灘頭陣地部署大量士兵和物資的能力，但如今這似乎已不是問題。

台灣駐澳代表徐佑典向ABC確認，台灣政府把這些船視為中國對台「擴張意圖」的一部分。他說：「我們還看到越來越多的灰色地帶戰術……旨在削弱台灣的民主和社會，例如網絡攻擊。民用船隻或其他海上雙重用途設施也是中國戰略的一部分。」

澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）網絡、技術與安全主任詹姆斯．科雷拉（James Corera）告訴ABC：「毫無疑問，中國正在建設與準備入侵台灣有關的能力……這些渡輪已納入解放軍的訓練，展現了習近平主席軍民融合戰略取得的顯著進展。它們可在戰時合法動員，運輸能力遠超專用的兩棲艦艇。」

科雷拉也指出，渡輪和登陸碼頭是「後勤倍增器」，作用有限，真正令人關注的是中國軍隊的訓練節奏，以及航母和火箭部隊。

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波則認為，美國誇大了中國的意圖。「我認為中國強化海軍的理由很簡單，是因為美國的軍事威脅。」

科雷拉和胡波都沒有看到美國的報告內容。胡波說，這樣的報告反映了美國的軍國主義思維，並且是對中國的一種威脅。

中國商用渡輪船隊的規模與潛在軍事用途，給美國軍事策劃者帶來了戰略上的難題。美國國防情報局的報告總結認為，在與中國發生衝突的情況下，由中國軍方運作的商用渡輪可成為合法的軍事目標；這意味著，即使船上載有平民船員，美軍也可能會擊沉這些渡輪。

胡波預計：「如果美國試圖在台灣危機中摧毀中國船隻，將面臨中方非常嚴厲的反制措施。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

