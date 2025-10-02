美專家：解放軍或對台祭懲罰性空襲　唯「無預警襲台」幾乎不可能

印度通訊社「亞洲國際新聞」（ANI）報道，美國軍事專家分析，中國人民解放軍「幾乎不可能做到」在毫無預兆情況下對台灣發動大規模入侵，但若北京僅有意進行懲罰性打擊，則可能在幾乎沒有警訊下直接發射導彈或空襲。



前美國駐北京武官、中國軍事問題專家卜思高（Dennis Blasko）向ANI表示，大規模的兩棲或空降行動必然涉及龐大的兵力、艦艇和飛機集結，「幾乎不可能完全隱藏，等於會自然形成預警時間」。不過，他也提醒，若北京僅是意圖進行懲罰性打擊，例如動用火箭部隊或近距離的導彈與空襲，則可能突然發生。

圖為2022年8月5日，中國人民解放軍東部戰區海軍繼續在台灣島周邊海域展開實戰化訓練。這是從解放軍軍艦拍攝的台艦近景。（新華社）

易思安：解放軍強調欺敵與奇襲

此外，ANI引述美國海軍戰爭學院中國海事研究所（CMSI）副教授易思安（Ian Easton）的分析。該院於9月23日發表報告，題為「迷霧下的突襲可能：台海情境下的解放軍兩棲欺敵」（Foggy with a Chance of Surprise Attack: PLA Amphibious Deception in a Taiwan Scenario）。

易思安指出，解放軍上一次大規模對台兩棲登陸作戰是在1955年的一江山戰役，北京至今仍視此為經典案例。中國軍事學者甚至直言，若要對台動武，必須效法當年「隱蔽意圖、出其不意」的做法，在缺乏布防的灘頭登陸，才能放大突襲效果。

他強調，歷史上許多兩棲作戰之所以能成功，原因在於「突襲震撼」往往能打亂防守方判斷。為此，解放軍將欺敵與奇襲視為攻台關鍵，甚至透過教材系統化設計，包括網攻、假訊號、電子佯動、幽靈部隊與宣傳戰，企圖在開戰初期打亂台灣指揮管制並削弱士氣。

解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰訓練。（鼎盛軍事）

台灣脆弱點：反應時間與灘頭防禦

易思安警告，台灣仍高度依賴早期預警，但若判斷失準或反應遲緩，沿海灘頭未強化、後備軍力不足，都可能讓台灣在美國介入前就先承受重大衝擊。

他建議，台灣與美方應該更務實，將「突襲情境」常態化納入兵棋推演、模擬與實兵演習，測試從偵測到決策的速度，同時建立能快速動員、分散與優先打擊的預授權程序，並專門演練網電攻擊與假訊號識別，避免陷入混亂。易思安認為，唯有縮短反應時間、提升資訊辨識力，才能讓任何突發登陸「雖驚人，但不致命」。