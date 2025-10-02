台藝人十一祝「祖國萬歲」　陸委會：尊重個人認同但有兩條紅線

10月1日是中華人民共和國成立76周年，多名在大陸發展的台灣藝人都在社交平台貼文「祝新中國生日快樂」、「祖國萬歲」等。對此，陸委會主委邱垂正2日表示，尊重每個人對文化、對族群的認同，但不要逾越「兩條紅線」。



邱垂正表示，台灣有自由民主生活方式，尊重每個人對文化、對族群的認同，對於藝人赴陸發展也予以尊重。不過，上述藝人的說詞確實傷害台灣人情感。

他稱，對岸影視藝文環境經常受到特定意識形態介入，整體創作環境不自由，每到特定時刻，就會有藝人做政治表態。雖然北京指這是自發行為，不過經調查發現，這種狀況很多是經紀公司代操，當事人本身也不清楚。

他又認為，歌頌中國大陸屬於言論自由層次，陸委會不會用法規去處罰，「但是從我們的角度，我們是表示遺憾」，整個台灣社會也有很強大的負面公評，希望藝人珍惜台灣得來不易的自由民主生活方式，避免淪為中共對台統戰樣板。

陳志朋、吳慷仁、歐陽娣娣等人皆有轉發十一祝福帖文。（微博）

邱垂正重申恐觸法的「兩條紅線」。一是「傷害中華民國的國家主權」，矮化台灣或消滅中華民國主權是紅線，例如中國大陸外交部長王毅在今年兩會期間拋出，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，藝人轉發貼文的動作讓台灣社會群情激憤。

第二條紅線是呼應中共軍演武統台灣、鼓吹利用戰爭方式侵略台灣以及消滅中華民國主權，這是無法被容忍的。

邱垂正強調，這兩條紅線是陸委會、文化部會商後，加上專家學者意見的共識。倘若在陸發展藝人被要求政治表態，也不要逾越兩條紅線，否則依法查辦；查辦藝人的目的當然也不是處罰，而是為了提供藝人拒絕中共政治脅迫的一個理由。

最後，邱認為，中共經常施壓台籍藝人或台商做政治表態，這種統戰操作是兩岸關係漸行漸遠原因，這讓台灣人民無法認同、也很反感，做法失去很多人心。