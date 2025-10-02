台情報次長著軍裝出席華沙安全論壇　學者：台灣安全地位提升

台防部情報參謀次長室次長謝日升中將近日受邀出席在波蘭舉行的「華沙安全論壇」，此行動作受到部份國際媒體關注。台媒《自由時報》10月2日報道，台灣現役將領過去鮮少參加歐洲國家的政治軍事公開場合，更遑論主管情報的中將級軍官。資深政府官員指出，謝日升能在論壇與美國退將及歐洲安全專家同台對談，顯示北約國家對台灣角色的態度已有轉變，預料未來在軍事合作及軍事採購上將可能出現重大進展。



值得注意的是，謝日升此次並非著西裝，而是穿著軍服、佩戴勳表出席論壇。資深官員強調，主辦單位顯然有意凸顯台灣將領的重要性與地位，而北京方面對此反應激烈，曾多次致電主辦國政府單位施壓抗議，但未獲接受。

台防部情報次長謝日昇。（台防部資料照）

根據介紹，謝日升是台灣空軍F-16戰機資深飛行員，曾任花蓮戰機聯隊長、空軍作戰指揮部副指揮官等職，2024年晉任中將，去年7月接任情報次長。他多次在台防部記者會中，說明解放軍軍演與台灣應變作為，表現深獲肯定。

台媒《中央社》同日報道指出，學者分析謝日升著軍服出席論壇具有象徵意義。台灣國防院委任副研究員揭仲表示，雖然華沙安全論壇並非官方會議，但具備「二軌或一軌半」的官方色彩，與他國官方機構關係密切。在這種情況下，台灣將領能夠穿軍裝與會，「顯示台歐雙方的交流已提升，因為如果波蘭不贊成或他國將領感到不自在，謝日升就不可能穿著軍裝，而是著西裝」。

國防院學者蘇紫雲則指出，美國與歐洲允許中華民國高階將領著軍服演講，代表軍事與外交的結合，是一種綜合性的安全體現，顯示彼此信任深化。他解釋，「俄羅斯入侵烏克蘭，以及伊朗、北韓與中國逐漸形成新軸心國，使『中國威脅論』在歐洲被廣泛接受」，而台灣除了晶片與地緣戰略地位，更有超過一半的海上補給線經過台灣，因此成為全球共同挑戰的一環。

資深官員則補充，北約國家過去對台灣態度保守，主要忌憚中國壓力，鮮少在政治或軍售上展開合作，導致台灣長期依賴美國提供軍事裝備。然而在俄烏戰爭與俄羅斯威脅北約背景下，歐洲國家態度已有重大轉變。官員認為，台灣與美國及部分歐洲國家原本就有軍事情報交流，在面對「中俄聯盟」威脅下，台灣與北約國家攜手合作的必要性更為明確，未來不排除會有具體的軍事合作與採購案出現。