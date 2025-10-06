遊台注意｜桃園出現本土登革熱疫情　環保局啟動緊急防治機制

10月6日，台灣桃園市環保局稱，桃園市出現本土登革熱疫情，環保局已配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制。據台灣疾管署統計，截至2025年10月1日，累計20例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（12例）、桃園市（6例）、宜蘭縣及台北市（各1例），無重症及死亡病例。



桃園現本土登革熱。（台灣環保局）

桃園現本土登革熱。（台灣環保局）

桃園市出現本土登革熱疫情，環保局立即配合衛生局及區公所啟動緊急防治機制，在桃園區及龜山區建立「兩道防火線」，全力阻絕疫情擴散。第一道防線鎖定確診個案周圍200m熱區，環保局即刻動員消毒車與人員進行化學噴藥防治，針對戶外積水容器及髒亂區域同步清除，降低病媒蚊密度，避免疫情向外擴散。

10月2日，台灣疾病管制署公布新增3例本土登革熱確定病例，其中1例為居住台北市士林區80多歲男性，10月1日檢驗陽性確診登革熱，個案於潛伏期無外遊史及桃園市本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及鄰近公園，研判為本土病例，感染源仍待釐清，目前住院治療中，同住者目前皆無症狀。

桃園現本土登革熱。（台灣環保局）

另2例為桃園市龜山區社區群聚案，為同一家戶，分別為60多歲男性及70多歲女性，前者與群聚指標個案於潛伏期曾有共同活動史，經衛生單位擴大採檢主動發現。衛生單位持續針對前揭個案居住地及及周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺。

依據疾管署統計，2025年截至10月1日累計20例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（12例）、桃園市（6例）、宜蘭縣及台北市（各1例），無重症及死亡病例。

桃園現本土登革熱。（台灣環保局）

桃園現本土登革熱。（台灣環保局）

據台灣衛生福利部疾病管制署網頁資料，登革熱（Dengue fever），是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。

臨床上重複感染不同型登革病毒，可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

台灣位於亞熱帶地區，像這樣有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，為登革熱流行高風險地區。