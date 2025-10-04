「戴維森窗口」倒數？美軍揭30天內動員5萬後備海軍應對台海危機
撰文：許祺安
出版：更新：
美國國防部新聞網站DVIDS報道，美國中西部14個海軍後備中心指揮官與高階士官，9月25日齊聚伊利諾州「大湖海軍基地」（Naval Station Great Lakes），召開戰備會議，討論印太區域的緊張局勢與應變計畫。
美國海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）在簡報中直言指出，印太地區是全球經濟的心臟。美國人日常使用的產品，幾乎都仰賴這片海域的自由開放。他進一步強調，該地區擁有全球六成的人口、五個核武國家，以及對全球貿易至關重要的航道，如今卻因中國加速軍事擴張與對台灣日益明顯的企圖，導致區域穩定「岌岌可危」。
羅斯洛克警告，美國國防規劃「已不再是只談假設情境，而是實質進入實戰時間表」，一旦發生衝突，將必須在30天內動員5萬名海軍後備官兵。根據公開數據，美國海軍現役兵力約33萬人，後備部隊則有5.8萬人。
值得注意的是，會議中多次提及「戴維森窗口」（Davidson Window）。該概念由美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）於2021年在美國國會聽證時提出，警告中國可能在2027年之前對台灣採取行動。
美國海軍後備司令部總士官長萊恩斯（Robert W. Lyons）在會中進一步提醒，「戴維森窗口」正在壓縮，時間所剩不多，也讓美國容錯空間越來越小。他更拿出一張泛黃的1941年陸海軍美式足球賽門票，警告與會者不要忽視歷史的警示。「當年美國人還在看球賽的時候，日本航空母艦艦隊已駛向珍珠港。幾天後，2403人喪生、3艘戰艦沉沒，這是歷史的轉折點。珍珠港事件，我們都沒能預測到。如今美國對手又一次準備製造這樣的轉折點，我們準備好了嗎？」
