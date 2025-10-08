台北女子失蹤4年陳屍家中變｢乾屍｣ 與妹僅一牆之隔 房東4年不知
據台媒報道，台北市中正區一處老舊平房8月底驚傳離奇命案，一名失聯長達4年的45歲蕭姓女子被發現陳屍出租屋，其遺體更是乾化成「乾屍」，家屬對案情提出諸多質疑，希望檢察警察能盡快調查。
台灣《鏡新聞》報道稱，死者4年前與妹妹發生爭執後離家失聯，家屬去年曾報警協尋未果。今年8月26日，住在隔壁平房的妹妹聽見異常水聲與異味，與丈夫爬窗進入查看，驚見姐姐陳屍床上。
妹夫回憶當時情景：「一下去就先看到狗的屍體，抬頭就看到姐姐兩條腿，嚇到從樓上滾下去。」死者妹妹描述發現姐姐時「呈乾屍狀態，表情很痛苦」。
法醫初步研判死亡時間約在2個月至半年之間，屍體未嚴重腐敗，疑因環境乾燥及毒品殘留導致乾化。現場未發現明顯打鬥痕跡，推測可能是在吸毒過程中身亡。
死者妹妹控訴稱，為何房東不知情，「怎麼會有一個房東會放著自己的房子，四、三年七個月都沒有來處理？」房東則辯解表示，房子產權複雜，「這個房子以前，很早以前，這個我也搞不清楚啦，反正是政府的啦。」
目前，家屬已為死者簡單舉辦喪禮，但案發至今1個多月，死者遺體還在冰櫃內冰存，家屬也希望警方能夠盡快調查。
