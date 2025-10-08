顏正國肺腺癌病逝　專家：女性患者佔比極高　現症狀常已是第4期

台灣藝人顏正國7日因肺腺癌病逝，終年50歲。台媒指他去年確診肺腺癌第四期，本年9月底住院治療，7日下午便離世，病情惡化快速。



台灣肺癌權威專家陳晉興表示，在台灣，肺腺癌患者初期無症狀，一旦出現症狀常已經是第四期，例如咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。



台灣藝人顏正國昨日（7日）驚傳離世消息，終年50歲。(facebook@顏正國)

顏正國4歲加入演藝圈做童星，他1986年憑《好小子》成為家喻戶曉的明星。(facebook@顏正國)

顏正國年少便已經專注演戲，故此讀書成績並不標青，在中學時期光芒過盛而受到學長排斥及霸凌，以致數次休學。(facebook@顏正國)

顏正國出獄後回到娛樂圈繼續當演員，但已經風光不再。(facebook@顏正國)

台媒《三立新聞網》報道，肺癌一直為台灣的「癌王」，一年奪上萬條人命。肺癌權威專家、台大醫院外科部主任陳晉興曾表示，台灣肺癌患者中有80%為患上肺腺癌。

患者中不吸煙者多於吸煙者 女性佔比極高

陳晉興表示，目前發現，肺腺癌患者不吸煙者多於吸煙者，且女性佔比極高。相較於其他癌症，肺癌症狀較不明顯，一旦確診就是第4期，症狀包括咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。

PM2.5是肺腺癌主因

他表示，現在的肺癌致病主因為空氣污染，空氣中的污染物如PM2.5因粒子極小，不像過往肺癌有明顯的肺部不適現象，癌細胞一生成就很快轉移，因此若出現症狀，常是轉移後的結果。例如，若患者出現意識不清、如同中風，就是肺癌已腦部轉移；若是聲音沙啞則是因為淋巴結轉移，壓迫到聲帶神經，都已是肺癌第四期。他感嘆，「一旦有症狀，一定來不及。」