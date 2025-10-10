賴清德喊沒台灣就沒中華民國　朱立倫：民進黨把中國兩字拱手北京

賴清德10月9日出席在台中市舉辦的2025年雙十晚會時表示，「中華民國來台已70多年，早已落地生根，今天中華民國已經跟台灣融為一體，沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家」，呼籲台灣全民在面對挑戰時「絕對不能夠放棄主權」。對此，國民黨主席朱立倫反批，民進黨把中華民國丟掉，把中國這兩個字讓給對岸，堅持台灣、中國兩個互不相容，讓台灣內部無法產生包容性、多元性的想法跟認同。



綜合台媒報道，賴清德指出，中華民國自創建以來，許多愛國志士「拋頭顱、灑熱血，只為建立民主共和的政府體制」，如今中華民國已與台灣緊密結合。他說，在慶祝中華民國生日的同時，希望全台同胞不論遭遇何種威脅與挑戰，都必須守護主權，優先守護台灣，這是全民共同的理想。

10月9日，賴清德出席在台中市舉辦的雙十晚會。中間四人由左至右分別為：台立法院長韓國瑜、賴清德、台中市長盧秀燕、台立法院副院長江啟臣。（台灣總統府提供）

不過，賴清德在致詞中提到「沒有台灣就沒有中國」，引發在野陣營反彈。朱立倫10月10日於國民黨中央升旗典禮受訪時批評，民進黨把中華民國丟掉，「把中國這兩個字讓給對岸」。他表示，中國本來就是中華民國，「不管賴清德是口誤也好、爭議也好，如果堅持台灣、中國兩個互不相容，就是讓中華民國消失」。

10月10日上午，國民黨主席朱立倫（中）、馬英九（左）、國民黨前主席吳伯雄（右）一同出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。（聯合報）

朱立倫指出，如果賴清德願意承認「中國就像中國國民黨是中華民國國民黨，本來就是中華民國」，那就是國民黨長期主張的立場。但民進黨的態度，等於直接把「中國」兩字拱手讓給北京。他說，「堅持台灣是台灣，中國變成另外一個中國，這樣是把中華民國都給丟掉」，也讓許多台灣人無法產生包容與多元的認同。

此外，媒體追問關於賴清德提前曝光的雙十文告中提及打造「台灣鐵穹」防空系統，朱立倫表示，真正的戰略應該是「雙D戰略」，「不但要有強健的國防，更重要的是透過對話交流、減少衝突及風險」。他強調，「如果單靠戰爭，是沒有辦法解決問題的，最重要的還是透過對話交流，才有辦法降低風險、降低衝突」。