美參院通過9250億美元國防法案　邀台參加環太軍演並軍援10億美元

美國參議院10月9日晚間以77票對20票通過年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），授權總額約9250億美元的軍事支出。法案內容包括對台灣軍援10億美元、強烈建議邀請台灣參與環太平洋軍演，以及共同研發無人機等多項與台灣安全有關的條文。



根據台媒《中央社》10月13日報道，民主黨籍參議員Jacky Rosen的幕僚表示，法案保留「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）條款，將對台灣提供10億美元軍援。

報道指出，法案強烈建議（strongly encourages）美國國防部長在適當情況下，邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。若國防部長決定不邀請，須向國會提交通知並說明理由。

環太平洋軍演由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球規模最大的國際海上軍演。美軍表示，環太軍演是一項獨特的訓練機會，有助強化環太平洋國家武裝部隊間的聯合行動能力，確保海上通道安全。

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷（Hawaii）及附近海域舉行期間，日本自衛隊兩棲運輸艦國東號（JS Kunisaki）停泊在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。（REUTERS/Marco Garcia）

除了軍演合作，法案也指示國防部與台灣制定聯合計畫，共同研發與生產無人機及反無人機技術，並評估台灣的關鍵數位基礎設施安全，提出強化方案。

法案另規定，國防部長可將台灣、以色列、日本、菲律賓、北大西洋公約組織成員國等列為國防優先與分配系統（Defense Priorities and Allocations System）的優先對象。

在防務產業合作方面，法案要求美國國防部長應在「國防創新單位」與台灣適當對口單位之間建立夥伴關係，以擴大雙方國防科技公司的市場機會，並強化台灣的國防產業基礎。

法案另規定，國防部長辦公室須先提交「台灣安全援助路線圖」，作為多年度支援台灣防衛能力的計畫，同時評估設立「區域應變儲備庫」的可能性。若未提交相關報告，只能動用部分差旅費用。

共和黨籍參議員Dave McCormick當日發聲明指出，今年的國防授權法案還夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

報道介紹，眾議院已於9月通過眾院版本的國防授權法案，兩院將協商統一文字後，再各自重新表決通過，送交總統簽署生效。依照美國法規，法案立法完成後仍需撥款法案納入相應金額，款項才會實際到位。換言之，國防授權法案賦予行政部門資金使用權限，但最終金額仍取決於兩黨在撥款法案上的協商。