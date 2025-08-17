缺德！商務艙男乘客「用腳趾掃椅背螢幕」　精準觸控被全網轟噁心

搭飛機遇到如此無品乘客，確實「難頂」！台灣有女生日前於社交平台分享，指目擊1位四肢健全的男乘客，飛行途中竟然脫下鞋子，並用腳趾點擊座椅椅背的觸控螢幕，形容對方動作「精準地滑動、點擊」，熟練到「彷彿這才是他最自然的姿勢」，大感震驚遂拍下影片，引來大批網民斥責片中人缺德，「這味道Zer一下就上來了」、「有錢不代表有水準」，亦有人揶揄「經濟艙就沒有這麼煩惱，腳根本抬不起來」、「完美示範如何避免長途飛行引起的下肢靜脈血栓」。



台灣有女生搭乘飛機時，目睹商務艙有男乘客用腳趾滑動椅背的觸控螢幕。（「threads＠rubycchou」影片截圖）

該台灣女生在threads發帖，指於8月9日（周六）晚上搭乘長榮航空航班，並坐於商務艙客位，當時機艙內的燈光被調至微暗模式，大多數人都選擇休息，但她抬頭一望，發現前方座位螢幕正在亮起，該男乘客在播放電影選單，但令她吃驚的是，對方竟然不是用手觸碰螢幕，反而是用腳趾「精準地滑動、點擊」，又形容對方動作熟練，「彷彿這才是他最自然的姿勢」。

搭飛機坐商務艙 驚見四肢健全男乘客「用腳趾掃螢幕」

從影片可見，該名男乘客脫下鞋子，並舉起用右腳，以其靈活的腳趾掃動前方椅背後的觸控螢幕，畫面令人震驚。樓主補充，她拍攝照片時經已確認對方不是殘疾人士，手部亦健全，她見狀雖然沒有出言制止，但指事件令她極為震撼，故稱「有些事跟艙等、座位無關」。

該名男乘客脫下鞋子，並舉起用右腳，以其靈活的腳趾掃動前方椅背後的觸控螢幕。（「threads＠rubycchou」影片截圖）

網民斥噁心：味道Zer一下就上來了

許多網民狠斥片中乘客舉動「噁心」，「雙手健全，再度刷新我三觀下限」、「這味道Zer一下就上來了」、「這種人可能很少搭商務艙，所以不知道旁邊有遙控器吧」、「有錢不代表有水準」、「所以即使沒有疫情，我上飛機仍然是（用）酒精全部擦拭噴一遍」、「我基本上都不怎麼碰飛機螢幕，都帶平板上飛機看」。

網民揶揄：經濟艙就沒有這麼煩惱

另有人則揶揄，「幸好我窮，都是坐廉價航空」、「我沒錢坐商務艙」、「經濟艙就沒有這麼煩惱，腳根本抬不起來」、「完美示範如何避免長途飛行引起的下肢靜脈血栓」、「要是我的腳做這一套動作，早（就）抽筋痛到臉變形」、「到食飯時間，叫他用腳拿刀叉」。

（threads＠rubycchou）