日媒曝台灣慘被多國「晾著」　加拿大談妥貿易協議拖半年未簽

日經亞洲10月12日報道指出，台灣近年積極爭取與澳洲、日本、新西蘭、加拿大及東南亞多國洽簽貿易協定，但面對美國總統特朗普主導下變動的國際秩序，以及中國大陸日益擴大的影響力，台灣幾乎遭到所有國家冷遇。知情人士更透露，加拿大雖已與台灣完成貿易談判，卻拖延近半年未簽署協議，令台北深感不安。



幾乎所有國家對台態度冷淡

報道引述多名包括政府官員在內的消息人士指出，台灣積極爭取與澳洲、加拿大、日本、新西蘭及東南亞主要經濟體簽署貿易協定或產業合作框架，但「幾乎這些國家全部」對台灣的接觸態度冷淡或遲疑，導致談判進展緩慢。

日經分析，談判缺乏實質進展對賴清德政府而言是一大挫敗，也凸顯台北陷入兩強夾擊的困境：一方面是特朗普主導下變動的貿易秩序，另一方面是中國大陸影響力持續擴大。一名知情人士形容，「因特朗普普帶來的貿易秩序不確定性之際，各國仍持續談判並簽署協議，但台灣卻未被納入其中」。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

加拿大談妥半年仍未簽署

兩名知情人士透露，加拿大早在今年4月大選前便已完成與台灣的貿易談判。儘管總理卡尼希望透過對亞洲靠攏來降低對美國的依賴，但卡尼政府迄今未推進簽署協議。台北方面擔心，渥太華可能反悔或延宕協議，讓談判成果生變。

10月7日，美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

菲律賓成為少數例外

放眼在東南亞國家中，菲律賓對與台灣合作態度較為開放。報道引述消息人士指出，「雖然目前雙方尚無正式討論貿易協定，但有理由保持樂觀」。馬尼拉與北京近來因南海主權問題陷入激烈爭端，也因此成為少數與台灣保持接觸的國家。

台外長林佳龍6月出席菲律賓國慶酒會。（Facebook@林佳龍）

日經指出，台灣長期在國際社會的參與仰賴美國主導倡議或對話，或至少獲得華府在多邊體系中的強力支持。但如今華府已轉向優先採取雙邊路徑，並放棄集體領導，使許多國家不願冒犯北京而直接與台灣接觸。

台灣智庫DSET研究員、維吉尼亞大學法學院學者易大為表示，這使得許多國家不願冒著冒犯北京的風險直接與台灣接觸，即使澳洲、日本與韓國等美國盟友，也因對中國的貿易依賴，在限制AI晶片等議題上保持謹慎，擔心經濟報復。

不過，易大為也持樂觀態度。他指出，隨著台灣晶片廠與高階零組件廠在美國、歐洲、日本及中東歐地區的投資擴張，對與台簽署貿易與投資協定的需求將增加，可能帶動談判動能。