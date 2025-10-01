台灣外長林佳龍赴華沙演講　外交部批：四處竄訪唯恐世界不亂

台灣外交部長林佳龍9月29日赴波蘭參加「華沙安全論壇」，並發表演說，成為首位在該論壇公開演講的台灣外長。對此，外交部發言人郭嘉昆9月30日在例行記者會上回應指出，賴清德當局「頻繁打著各種幌子四處竄訪，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭」。



郭嘉昆強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國原則是中國和建交國建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識」。

他表示，中方一貫堅決反對建交國同「中國台灣地區」開展任何形式的官方往來，並敦促有關國家嚴格恪守一個中國原則，「停止為台獨分子活動提供平台，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

郭嘉昆批評，近期賴清德當局頻繁對外活動，「散播台獨分裂謊言謬論，渲染所謂大陸威脅，翻炒所謂民主對抗威權的謬論，誘拉外部勢力為其謀獨惡行壯膽，刻意挑動對立對抗，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭」。

郭嘉昆強調，無論民進黨當局說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。