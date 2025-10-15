台北車站發生公然性侵　醉娃遭通緝犯拖到牆邊侵犯10分鐘無人制止

近日台北車站大廳驚傳駭人性侵案件。一名女子疑似酒醉倒地，竟遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯，整個過程持續超過10分鐘，眾目睽睽之下竟無人制止，直到有外籍旅客察覺異狀報警，警方才趕抵現場將男子拘捕。



在台北車站，一名女子疑似酒醉倒地，遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯。（影片截圖）

台媒報道，事件發生於10月9日下午4時多，正值連假運輸高峰，台北車站內人潮眾多。

目擊者表示，疑似酒醉女子全身癱軟無法行動，疑犯先抓住其手，再將她拖至牆邊實施侵犯行為。儘管這一幕發生在人來人往的台北車站大廳，周圍的民眾卻都視而不見，沒有人挺身而出制止犯罪行為。

一名馬來西亞籍遊客目睹後，立即請友人報警，警方獲報迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將疑犯拘捕送辦。

調查發現，這名疑犯是桃園地檢署發布的通緝犯，疑喬裝露宿者長期在台北車站周邊徘徊；他疑似趁著女子喝醉無法自由行動之際，才大膽實施犯罪行為。

台北車站作為重要交通樞紐，不僅有鐵路、高鐵和捷運，還有公車站和客運站，加上周邊商圈和百貨公司，平時人潮眾多。此次事件發生後，當地鐵路警察局已加強編排勤務，特別注意監控車站內可能的死角，以防類似案件再次發生。