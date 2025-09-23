全國首例職場性侵認定工傷案　百萬年薪女高管穿耻辱衣作戰袍出庭

全國首例職場性侵獲工傷認定案，於9月23日在天津市津南區法院再度開庭。兩年前，銷售總監崔麗麗在杭州出差期間遭公司總經理王某性侵，之後被公司以「曠工」為由開除。這期間她選擇勇敢維權，經歷漫長的司法程序，不僅讓施暴者王某因強姦罪獲刑4年，也讓自己的遭遇被認定為工傷，成為全國首例。



2023年9月22日，崔麗麗作為公司銷售總監，受派赴杭州出差並參加一場商務酒宴。當晚醉酒後，她被王某帶回酒店房間並遭性侵。次日，她陷入斷片與混亂，只能依稀記得一些片段。事後，她曾問王某為何自己醒來時赤裸，王某以「為了照顧她」推諉，但避而不答。

一個月後，崔麗麗決定親自去事發酒店調取監控，並詢問值班保安和前台人員。監控顯示，當晚她已經失去意識，全程由王某抱進房間。保安甚至數次敲門提醒，但王某堅持將她帶入房內。崔麗麗回憶起隱約的片段：「當時老闆一手捂著我的嘴，一邊跟我說不讓我出聲。」最終，檢察官找到案發當晚隔壁住客的錄音，成為定罪的關鍵證據。2024年4月2日，法院判決王某強姦罪成立，處有期徒刑四年。

案子雖然刑事部分勝訴，但崔麗麗的職業生涯隨即遭受打擊。2024年4月18日，她的公司以「未遵守請假制度、無故曠工」為由，強制解除勞動合同。崔麗麗說，這讓她陷入新的絕望。

2024年4月2日，王某被判處4年有期徒刑，崔麗麗勝訴。

2024年4月2日，王某被判處4年有期徒刑，崔麗麗勝訴。

首例職場性侵工傷認定

2024年12月3日，天津市津南區人社局正式出具《認定工傷決定書》，確認崔麗麗因遭性侵導致創傷後應激障礙（PTSD），符合《工傷保險條例》第十四條（五）項規定，屬於工傷範疇。這是全國首例職場性侵認定工傷的案例。

公司不服，提起行政訴訟。2025年7月16日，法院駁回公司訴求。8月，公司未再上訴，判決生效。作為公司銷售總監，崔麗麗年薪約120萬；因此隨後，勞動仲裁裁定公司需支付崔麗麗停工留薪期工資等共計111萬元。

不過，崔麗麗仍認為部份請求未獲支持，包括工傷停工留薪期工資、加班費、年假工資等，總計約200萬元。她追加訴請，要求法院判令前公司支付今年2月至9月的停工留薪期工資近50萬元；以及對周六加班費、帶薪年休假工資、未休管理假工資計算有誤等提出異議，故提起該訴訟，請求法院全額支持。

穿當日受侵犯衣物出庭 將恥辱變為「戰袍」

+ 1

今日（9月23日）庭審，她特意穿上了案發當天的襯衣與鞋子走進法庭。「我認為遭受性侵，跟你穿什麼樣的衣服沒有關係。2年前的今天它見證了我的恥辱，現在已經變成了我的戰袍。」她說。

她帶著厚厚258頁材料出庭，還補充了26頁工傷行政判決的文件。她解釋：「這是多年的工作習慣。」庭審中，她沒有說太多，但直言自己「感覺這次堅強了許多」，並指出「前公司換了代理律師，沒有派代表出席庭審」。

崔麗麗與丈夫。（潮新聞）

崔麗麗坦言，這兩年她一直在接受心理治療，夫妻甚至分房睡。「先生想拉拉我的手， 都會應激。」

她的丈夫則形容這段日子：「這兩年過得，我就感覺好像過了幾十年一樣。對我們、對她，對我們家庭的創傷非常大。她的視頻我真不敢看，我刷到了，我會把聲音都調沒。總會夢到或者說給我這種感覺。就是我們在一條黑水河裡邊蹚著淤泥，下著雨在往前走。就是你看不到光明，但是無論前方是什麼，勇敢地往前走。」

面對網上「勸離婚」的聲音，他直言：「99.99%的人， 都會去支持自己的愛人。勸離婚的人，是當笑話在看，說話不經過大腦。假如你的孩子受到校園霸凌，你會把他遺棄嗎？」

麗麗的戰爭：沉默才會讓施暴者更猖狂

崔麗麗的社交媒體帳號是「麗麗的戰爭」，她表示：「我想再次告訴職場女性，遭遇侵害不是耻辱，沉默才會讓施暴者更猖狂。」她強調，希望透過自己的案例，推動企業完善職場保護機制，讓權力不對等不再成為性侵的溫床。

她的丈夫也說：「妻子真的很勇敢。若是我遇到這種事情，可能沒有勇氣說出來，但她選擇第一時間告訴了我。」