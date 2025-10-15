香港女遊客醉倒台北車站遭性侵　已錄口供將成關鍵證據

台北車站大廳驚傳性侵案，通緝犯邱勝明涉嫌在台北車站當眾拖走一名醉酒女子到牆邊性侵，而受害人是從香港赴台灣觀光的女遊客。目前，受害人已錄口供，將作為關鍵證據。



《聯合報》報道，44歲邱勝明有多項盜竊前科，先後兩宗盜竊案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。

在台北車站，一名女子疑似酒醉倒地，遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯。（影片截圖）

檢警調查，邱勝明未繳納罰金，遭桃園地檢署通緝，且疑在台北車站假裝露宿者，10月9日下午和露宿者喝酒作樂，發現一名香港女遊客醉酒倒地，已呈現泥醉狀態，邱勝明涉嫌拖著女遊客到牆邊，拉著女遊客雙腿朝自己腰間，過程中又抬起女遊客上半身試圖掩飾侵犯行為，對其乘機性交等逞。

一名馬來西亞大學生從台北車站二樓目擊、錄影蒐證，並請同行的台灣朋友報警，且前往車站一樓的鐵路警察局台北分駐所報案；鐵路警察抵達現場，邱勝明已逃離現場，經翻查閉路電視紀錄才逮捕邱勝明，並查出其通緝犯身分，依法移送台北地檢署。

當地鐵路警察加強巡邏台北車站。（中天新聞）

邱勝明經台北地方檢察署檢察官訊問後，隨即解送桃園地檢署歸案執行竊盜案件，此涉妨害性自主案件則由北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。由於被害女子為香港遊客，短期觀光赴台未長期定居台灣，第一時間已完成錄口供，檢察官給予被害人充分陳述意見機會，作為未來訴訟關鍵證據。