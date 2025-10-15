港女醉倒台北車站遭性侵　警指與疑犯為朋友　事前一夥人同喝高粱

台北車站大廳驚傳性侵案，有酒駕、毒品、盜竊前科的通緝犯邱勝明，涉嫌當眾拖走一名醉酒女子到牆邊性侵，而受害人是從香港赴台灣觀光的女遊客。鐵路警察局證實，二人為好友關係，女方因在車站周邊短暫住了4天，而與邱勝明相識，至日前不勝酒力遭性侵。警方強調，事件並非隨機犯案，呼籲外界安心。



在台北車站，一名女子疑似酒醉倒地，遭一名白衣男子當眾拖至牆邊侵犯。（影片截圖）

暫住車站周邊認識疑犯 車站大廳喝掉3瓶金門高粱

《聯合報》引述警方指出，受害人曾在台北車站周邊暫住4日，從而與邱男相識。10月9日早上11時許，邱男與受害人及數名友人在台北車站大廳東側飲酒聊天。至下午3時許，其他朋友陸續離開後，邱男見受害人不勝酒力犯案。

報道指出，邱男據指與受害女子等一夥人，在車站大廳喝掉3瓶58度金門高粱，女子因此酒醉失去意識，遭邱男伸出狼爪。

當地鐵路警察加強巡邏台北車站。（中天新聞）

警稱不涉隨機犯案 已增加巡視密度

警方強調，邱男和受害人認識，當日一起喝酒聊天，而非隨機犯案。在此案發生後，鐵路警察局已增加巡視密度，從每兩小時兩次增加至三次，另與車站建立安全聯防網，由鐵警、保安及車站人員每半小時交錯巡邏，加強站區安全維護。

據台媒此前報道指出，44歲邱勝明有多項盜竊前科，先後兩宗盜竊案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。由於他未繳納罰金，遭桃園地檢署通緝，且疑在台北車站假裝露宿者。案發當日，邱男涉嫌拖著受害人到牆邊性侵，事發經過約10分鐘無人制止。

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。（聯合報圖片）

目擊者錄影蒐證 警到場時疑犯已離開

據指出，一名馬來西亞大學生從台北車站二樓目擊、錄影蒐證，並請同行的台灣朋友報警，且前往車站一樓的鐵路警察局台北分駐所報案；鐵路警察抵達現場，邱勝明已逃離現場，經翻查閉路電視紀錄才逮捕邱勝明，並查出其通緝犯身份，依法移送台北地檢署。

邱勝明經台北地方檢察署檢察官訊問後，隨即解送桃園地檢署歸案執行竊盜案件，此涉妨害性自主案件則由北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。

受害人已錄完口供 車站事後貼告示禁止飲酒

由於被害女子為香港遊客，短期觀光赴台未長期定居台灣，第一時間已完成錄口供，檢察官給予被害人充分陳述意見機會，作為未來訴訟關鍵證據。《聯合報》指出，受害女子事後已離開台灣。

報道指出，案發位置就在車站大廳、售票處正對面牆壁，難以想像如此場地竟發生性侵案；由於輿論發酵，台鐵公司於周三（15日）早上緊急在事發地點的拉起圍欄，並張貼公告，明確標示「禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為」。