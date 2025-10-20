台男新加坡酒店遭竊1.8萬　經理｢要他翻垃圾桶｣　大陸籍員工受查

台灣一名男子10月赴新加坡度假，但在入住悦樂聖淘沙酒店（Village Hotel Sentosa）期間，房間內一個裝有3000新加坡元（約港幣18000元）現金的膠袋卻不翼而飛，酒店起初力挺員工不可能行竊，甚至要求事主自行去垃圾桶翻找，未料警方到場後卻在一名房務員的置物櫃中找到事主遺失的膠袋。



悦樂聖淘沙酒店。（影片截圖）

酒店經理要求事主親自到垃圾堆中翻找遺失現金。（yang.house.tw@Threads）

台灣一名男子10月在入住悦樂聖淘沙酒店期間遭竊現金。（yang.house.tw@Threads）

綜合新加坡媒體報道，來自台灣的張先生先下榻濱海灣金沙酒店，其後入住聖淘沙悅樂酒店，他將裝有3000元現金的金沙酒店膠袋放在房間內的桌上。

張先生回憶道，退房後他發現整袋現金消失。他立刻向酒店經理求助，並同時報警處理。張先生在Threads發文透露，「一開始發生事情的事後，我很無助，因為經理說他很相信他的員工，不可能會發生這種事情」。

更令張先生錯愕的是，酒店經理竟要求他親自到垃圾堆中翻找遺失現金，但張先生一無所獲。

警方抵達現場後，在負責清掃張先生房間的年輕女房務員的置物櫃找到原本裝錢的膠袋，但現金早已不翼而飛。張先生也透露，該名年輕女房務員是中國大陸籍。

該名女員工始終否認竊盜行為，不過警方已將其帶回調查。而張先生更不滿的是，酒店並未提供任何賠償方案，甚至沒有道歉、沒有解釋，更未做出任何回應，在他試圖聯絡酒店時，電話都無法接通，他決定去當地旅遊局申訴。

酒店：全力配合警方調查

新加坡警方證實，一名34歲女性正就竊盜案件協助調查，相關調查程序持續進行中。

負責營運酒店的遠東酒店集團回應稱，「酒店正全力配合警方調查，並將繼續與該客人保持聯繫，以支持後續調查工作。由於調查仍在進行中，我們目前無法作出評論。」