華留學生潛水失蹤2年僅尋獲一脛骨　新西蘭警方排除他殺自殺可能

中國留學生郭錦廷（Jinting Guo，音譯）兩年前在新西蘭潛水時失蹤，多番搜尋只找到一根脛骨。

近日，新西蘭驗屍官基於現有證據發布正式裁決，認為郭錦廷是獨自去自由潛水時發生事故導致溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。



《揚子晚報》報道，2023年10月19日，35歲的郭錦廷開車到惠靈頓蒂塔希灣（Titahi Bay）一個潛水點的停車場後失蹤。其妻子起初以為郭錦廷是在學習或工作，但直到當年10月22日還沒有消息，於是向警方報案。

中國留學生郭錦廷（Jinting Guo，音譯）在新西蘭潛水時失蹤。（揚子晚報）

警方在停車場發現郭錦廷的車，車內放有空的潛水裝備袋和毛巾，並在附近海灘上發現他的潛水浮標、潛水袋、智能手錶等裝備，但始終未找到郭錦廷的蹤跡。

警方多次組織搜救，推測他已在海上失蹤超過96小時，而在13℃至15℃的水溫條件下，生存時間通常不超過30小時，因此生還可能性極低。

郭錦廷潛水時失蹤。（揚子晚報）

調查中，一位潛水店店主證實在郭錦廷失蹤前一天見過他，郭錦廷曾表示不會獨自潛水，但可能最終還是選擇獨自下海。

2025年4月，兩名潛水員在下潛至13米深的海底時發現一塊人類脛骨，距離郭錦廷停車的地方不遠。經DNA檢測，新西蘭警方於10月3日公布調查結果，確認遺骨屬於郭錦廷。除發現的脛骨外，郭錦廷的其餘遺體至今未能尋回。