英媒：台灣官員憂慮金門被北京納入「十五五規劃」　施加經濟控制

據路透社報道，台灣正密切關注中共正在北京召開的二十屆四中全會，該會議審議「十五五規劃」（2026年至2030年），預計於10月23日閉幕，詳細內容將於明年3月全國人大會議公布。多名知情官員透露，台灣尤其擔憂北京可能透過該計劃，試圖對具戰略敏感性的金門離島施加經濟控制。



報道指，金門由台灣實際管轄，距離福建廈門僅數公里，地理位置使其易受北京經濟與政治影響。長期以來，北京對金門採取雙軌策略：一方面頻繁派遣海警船進入金門海域施壓，另一方面提供天然氣、電力等誘因，試圖拉近與金門14萬居民的關係。金門部分淡水供應也仰賴中國大陸，這項協議由過去國民黨政府時期達成。許多金門居民與廈門有密切家族及商業聯繫，日常通勤或購物僅需短程船程。

兩名台灣官員向路透社表示，台灣高度關注新五年計畫是否提及「加深與金門經濟整合」。一位熟悉安全評估的高層官員指出，北京可能試圖透過經濟計劃建立對金門的「事實上管轄權」，將兩岸爭議從主權問題轉向「管轄權」競爭。另一位匿名官員則警告，北京可能利用經濟藍圖對金門施加「實質行政權」，推進統一目標。

金門模範街曾在2018年出現五星旗及青天白日滿地紅旗並列的旗海。（中國時報）

台灣官員特別關注正在建設的廈門至金門大橋及預計2026年啟用的廈門新機場。該大橋未經台灣同意，官員直言其為「重大國安風險」，可能在金門居民、中央政府與軍方間製造分歧。新機場距離金門最近處僅約3公里，且大陸未與台灣協商相關飛航安全問題。去年，大陸單方面啟用靠近金門空域的新航線，引發台灣批評，認為此舉構成飛航安全隱患。

一位官員表示，新機場可能成為北京強化對金門管轄主張的工具。他強調，互利發展無可厚非，但若目的是併吞，就有問題。

過去大陸的五年計劃偶爾提及台灣。2016年的「十三五規劃」提出建設通往金門的海底隧道和高鐵延伸線，遭台灣斷然拒絕。官員擔憂，若北京將金門納入新經濟計劃，可能進一步侵蝕台灣的主權。一位官員甚至將金門比喻為「下一個克里米亞」，暗指2014年俄羅斯併吞克里米亞的事件，但也指出金門居民多自認「中華民國的中國人」，與克里米亞情況有所不同。