《經濟學人》：特朗普若撒手不管　台灣恐難有B計劃

《經濟學人》10月23日刊文指出，在特朗普再度當選美國總統後，台灣政府起初對此抱持樂觀態度，認為其顧問團隊中有多位對華鷹派人士，將堅定支持美國對台承諾。然而，短短不到一年，台灣已面臨最深的戰略憂慮：一旦美國「撒手不管」，台灣能有什麼B計劃？



報道指出，特朗普一心與中方談判可能涉及台灣的貿易協議。他在今年5月曾暗示，這類協議「對統一與和平會很好」。美國官員事後雖試圖淡化此言，特朗普普10月19日再度引發台北不安，表示將在本月底於韓國與習近平會晤時，可能討論台灣議題。

此外，特朗普對台政策的轉變還體現在貿易與軍事層面。他對台灣課徵比日本、韓國更高的貿易關稅，要求台灣將國防支出從去年GDP 2.5%提高至10%，並要求台積電將大部分生產線轉往美國。同時，他延遲賴清德的美國過境行程，並未批准新的對台軍售案，這些跡象均引發台北高度戒備。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

報道指出，特朗普政府內部多數對華鷹派人士已被撤換，取而代之的是主張「美國優先」的孤立主義官員。北京方面則持續施壓，要求美國削減對台承諾，例如可能要求華府明確反對台灣獨立。

雖然台灣政府強調與美國關係「依然穩固」，但近幾周內，台灣官員已開始密集調整公開訊息、外交行動、經濟政策與國防規劃，核心目標是「說服特朗普維持對台承諾」，同時防備「習特大交易」犧牲台灣的可能性。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

這一轉變在賴清德10月10日的雙十演說中尤為明顯。相較過去激怒北京的談話，賴清德此次語氣謹慎，顯然意在避免干擾特朗普的貿易談判。他同時宣布，台灣將逐步增加國防支出，2026年將提高至GDP 3%以上，2030年更達5%。

更具策略性的是，賴清德10月7日罕見現身美國右翼廣播節目，宣揚國防政策，並表示「如果特朗普能讓習近平放棄對台動武，應該獲頒諾貝爾和平獎」。

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

報道稱，賴清德除了對美展開魅力攻勢，也加強與非美國夥伴的軍事合作。他在雙十演說中提到，台灣將與「先進國家的軍事工業」合作，以強化防衛能力。由於擔憂北京施壓，台灣官員未透露細節，但重點據信將放在無人機等非對稱戰力上。

《經濟學人》指出，雖然台灣積極調整戰略，批評者認為這一切「宛如杯水車薪，且為時已晚」。即便特朗普認可台灣的國防投入，台灣執政的民主進步黨特朗普普在性別、綠能、死刑等議題上存在更深歧見，也讓台美關係複雜化。

報道分析，這些努力並不足以彌補萬一美國安全保障消失的巨大缺口。台灣真正的戰略希望，不在於找到美國替代品，而是讓北京相信即使攻台成功，代價也將高於收益。但文章同時指出，「沒有美國，這一切幾乎不可能實現，而這就是台灣B計劃的困境所在」。