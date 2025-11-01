鄭麗文上任國民黨主席　蕭旭岑：國共交流會恢復到馬英九政府時期

國民黨今日（1日）召開全國代表大會，黨主席當選人鄭麗文將正式上任。準副主席蕭旭岑日前赴大陸會見國台辦主任宋濤，他表示，此行最重要目的是確立國民黨與大陸開啟全新一頁，鄭麗文上任後，兩黨交流將恢復至馬政府時期水準，盼促進兩岸更深度交流與人員往來。



對於鄭麗文上任後兩岸路線，前主席洪秀柱受訪時指出，兩岸問題被過度複雜化，其實「只要用兩岸人民關係條例與中華民國憲法處理就好」。她強調，中華民國憲法即一中憲法，兩岸主權重疈、治權分開；憲法增修條文明定未來謀求統一，因此應逐步朝統一邁進，故她主張兩岸簽署和平協議。

洪秀柱表示，和平協議源自連戰2005年破冰之旅所定「五大願景」之一，目前僅剩此項目未實現。當前兩岸僅處停火狀態，「如果能簽和平協議，才是兩岸真正友好的開始」。

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪。（德國之聲截圖）

針對鄭麗文接受德媒專訪時稱普京「不是獨裁者，而是民選領袖」引發爭議，蕭旭岑回應，今年2月24日特朗普面對相同提問亦給出相同答案，「為何這些台灣人沒有去指責川普（特朗普）？」他並指出，台灣在俄羅斯設有代表處，俄烏戰爭爆發以來向俄方採購近1500億元新台幣石腦油，「請問台灣是否把俄羅斯當成獨裁國家？」重點應在鄭麗文強調「台灣不能變成烏克蘭」。

洪秀柱則說，普京是否獨裁「只有俄羅斯民眾最清楚」，其行事風格不宜由外人評論；各國體制不同，「只要能讓百姓安居樂業，就是好的制度」。

對於朱立倫建議鄭麗文「任謗」，洪秀柱表示，自己過去也「任謗」無數，領導人本就須「任毀任謗」。她相信鄭麗文未來挑戰雖多，但只要堅守理想勇往直前，必能勝任，「以鄭麗文的智慧，應該可以做到」。