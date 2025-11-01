海基會：今年累計132宗台民眾赴陸失聯陳情案　對岸僅通報25宗

10月31日，海基會秘書長羅文嘉表示，今年截至10月30日止，累計有132宗台灣民眾赴中國大陸失聯陳情案，惟對岸僅通報25宗。



數據顯示，今年截至10月30日止，台灣民眾赴陸失聯陳情案累計132宗，其中有55宗確認狀況，包括對岸通報25宗、家屬接獲大陸公安通知15宗、後續與當事人取得聯絡15宗。

羅文嘉透露，132宗失聯陳情案中，有77宗迄今未能完全地確認當事人處境、狀況，其中有56宗完全沒有消息；21宗透過當地台商等周邊訊息側面了解，當事人疑似在陸遭到拘留。每一起案件涉及人數不一，有的是1人、有的是多人。

羅批評，依據兩岸共打協議，台灣民眾若在陸被拘留、被限制人身自由，對岸理應通報台灣；對岸有時通報、有時沒通報，斷斷續續地選擇性處理，有些家屬接到自稱中國大陸公安來電，才知道家人在陸發生什麼事。

他又提到，在132宗失聯陳情案中，有22宗涉及詐騙情形，呼籲民眾切勿相信前往中國大陸、東南亞的短工時、高薪資工作招募訊息，倘若誤入這樣的工作，不僅讓父母緊張、求助無門，在中國大陸也無法確保自身在法律上應有保障。