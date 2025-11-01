鄭麗文正式上任主席：要讓國民黨成為「獅群」　開創百年兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今日（1日）在全代會正式上任，她在就職演說中表示，要讓國民黨成為「獅群」、「台灣王者」，讓台灣重現善與正義。她還向台灣人民許諾，國民黨絕對會是捍衛民主自由、重創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣人最重要的政黨。在現場出席的前總統馬英九當場感動落淚。



鄭麗文指出，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，過去長期以來台灣遵守奉行、創造全世界耀眼經濟奇蹟的遊戲規則，正在激烈重大變化中，不僅來自外部挑戰，內部民進黨長期執政的結果，主政者正在一點點侵蝕好不容易建立的法治社會，執政黨完全蔑視議會多數的核心遊戲規則，掌握多數媒體不斷造謠、抹黑，製造不必要的對立仇恨。

鄭麗文稱，執政黨甚至不惜將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危，台灣安全隨時可能爆發戰爭威脅，台灣經貿奇蹟，以及「護國神山」，可能正在快速被掏空，國民黨在這樣的時代中如何振衰起敝、撥亂反正，是台灣2300萬人所憂心、關切的。

鄭麗文又指，今天的國民黨傷痕累累，許多黨工仍背負官司，來自民進黨的司法追殺，前一夜兩位黨工才剛交保回台北，還有黨務一級主管被起訴，但國民黨愈挫愈勇，拍斷手骨顛倒勇。她參選時就承諾會組成司法正義律師團，組成千萬基金全力支援受到司法追殺的黨工，不會讓他們孤單，更不能讓民進黨看輕。未來國民黨不但是最重要、最大的政治團體，也是最有影響力的公益團體，秉持善與正念，發揮團隊精神，在每個社區協助台灣弱勢，幫助台灣人民。

她進一步指出，民進黨多年來將台灣四分五裂，除了惡鬥只有惡鬥，導致20、30年空轉，相信唯有愛可以勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，所以國民黨不是「狼群」，不是以暴制暴、第二個民進黨，國民黨要建立新秩序，照顧所有弱勢，讓國民黨成為「獅群」、「台灣王者」，讓台灣重現善與正義。

對在場的黨代表，鄭麗文稱，未來每個人走出去不只代表國民黨，而是台灣精神與價值，絕對不是黑熊、青鳥，他們會在台灣最苦、最危險的時候，永遠和台灣人民站在一起，這是國民黨對2300萬台灣人民最莊嚴的承諾，「在人民有需要的時候找得到國民黨，我們就是台灣人民」。