胡錫進：反台獨仇中　鄭麗文當選國民黨主席成台灣政治新風向標

國民黨新任黨主席鄭麗文在11月1日正式就任。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，鄭麗文扭轉了國民黨在台灣「台獨」政治氛圍高壓下的退縮和退變，舉起了正面反對「台獨」、反對「仇中」的旗幟。她的當選成為台灣政治生態的一個突出的新風向標。



鄭麗文稱，要讓國民黨成為「獅群」、「台灣王者」，讓台灣重現善與正義。（聯合報）

鄭麗文在就職演說中表示，要讓國民黨成為「獅群」、「台灣王者」，讓台灣重現善與正義。她還向台灣人民許諾，國民黨絕對會是捍衛民主自由、重創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣人最重要的政黨。

胡錫進稱，鄭麗文當選國民黨主席，大背景是中國大陸強大崛起已成全球矚目的現實。美國無論在與大陸軍事還是經濟的博弈中，都出現一些力不從心的明顯退縮，民進黨不識相的「台獨」冒進路線將台灣推至兵凶戰危的嚴重境地。大陸在台海地區的軍事鬥爭準備不斷推進，「台獨」路線面臨前所未有的壓力和風險，已經嚴重不可持續。

胡錫進稱，鄭麗文最早是民進黨出身，有街頭學運的經驗，她現在成為台灣最突出的「台獨」反對者，高呼「一個中國」，並且當選台灣最大在野黨國民黨主席，這決非是偶然的。

他認為，鄭麗文面臨在明年九合一選舉中統合各派力量迎戰民進黨，以及2028年總統選舉中把賴清德拉下台的巨大考驗。他最後寫道，鄭麗文「能否真的把國民黨從羊群變成獅群，能帶領國民黨走多遠，人們拭目以待。」