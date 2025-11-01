基孔肯雅熱｜增兩輸入個案　32歲男曾訪澳門珠海　返港後3周發燒

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（11月1日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案，屬輸入個案。首宗個案涉及一名居於沙田區九肚村的32歲外國裔女子，她曾獨遊印度，返港後出現皮疹、關節痛等病徵，現在威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。另一居於西營盤縉城峰的32歲本地男子，上月初曾到澳門及珠海旅遊，三周後、即至10月28日才出現發燒等病徵。防護中心表示，儘管基孔肯雅熱的潛伏期一般都在兩周以內，但部份感染人士初期病徵可能十分輕微而沒被察覺，加上其沒有到黃大仙鳳德邨一帶活動，不排除外遊期間受到感染。



首宗個案涉及一名32歲女子，為外藉香港居民，獨居於沙田區九肚村。（資料圖片／山水小組授權使用）

32歲外藉女曾獨遊印度

首宗個案涉及一名32歲女子，為外國裔香港居民，獨居於沙田區九肚村。初步調查顯示，她於10月9日至23日獨自到訪印度。她於10月23日出現皮疹及關節痛，翌日出現發燒，在5日後（29日）向私家醫生求醫，同日向威爾斯親王醫院急症室求醫及入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。由於病人於潛伏期曾到訪印度，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並會把個案通報印度衞生當局。

第二宗個案涉及一名32歲本地男子，住所位於西營盤縉城峰。（資料圖片）

32歲男曾遊澳門及珠海

第二宗個案涉及一名32歲本地男子，住所位於西營盤縉城峰，他於10月4日至5日與3名家人一同前往澳門及廣東省珠海市旅遊。他於10月28日出現發燒，翌日出現皮膚紅疹及手腳關節顯著疼痛，再於10月30日前往一間私家醫院的門診求診，昨日（10月31日）被安排入住瑪麗醫院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

外遊後返港三周始現發燒等病徵 防護中心：初期病徵輕微、沒被察覺

由於個案在病發前約三星期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，儘管基孔肯雅熱的潛伏期一般都在兩周以內，但部分感染人士初期病徵可能十分輕微而沒被察覺。

此外，中心的流行病學調查顯示，病人返港後沒有到過黃大仙鳳德邨一帶活動。因此中心不排除個案可能在外遊期間受到感染，中心會把個案通報廣東省衞生當局。然而，為審慎起見，中心已即時聯絡食環署，加強對病人在潛伏期內到過的地點進行滅蚊及控蚊工作；中心亦會安排他的3名同行人士接受血液檢測。流行病學調查仍在進行中。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

本港今年累計錄得54宗基孔肯雅熱確診個案。兩宗屬本地個案，52宗屬輸入個案。

鳳德邨附近逾萬居民接受評估 38人現輕微病徵

此外，截至今日下午5時，中心透過設於鳳德商場二樓的醫護站、熱線電話及於鳳德邨進行上門探訪，已為約10,200名居民作評估，並已安排38名出現輕微病徵的市民接受抽血檢查，化驗工作正陸續進行。截至今日下午5時，中心已完成檢驗36名市民的血液樣本，全部對基孔肯雅病毒呈陰性。

自今年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。