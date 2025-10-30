澳門《論盡媒體》宣布將停刊、網站年底停更新　稱因壓力風險漸增

創刊15年的澳門獨立媒體《論盡媒體》在社交平台宣布，紙本月刊將於十月號（150期）後停刊，至於網站及相關社交平台內容，將於今年12月20日起暫停更新。《論盡媒體》指，面對日漸增加的壓力及風險，經審慎考慮後決定停刊。



創刊15年的澳門獨立媒體《論盡媒體》的網站將於今年12月20日宣告停止更新。(資料圖片)

《論盡媒體》表示，紙本月刊《論盡 All About Macau》將於十月號（150期）後停刊，並以紀念特刊「號外」形式推出，以此告別紙本階段 。

同時，《論盡》媒體（AAMacau.com）網站及相關社交平台上的新聞、專題報道及專欄等內容，亦將於 2025 年 12 月 20 日起暫停更新。

《論盡媒體》指，自去年10 月起，部份官方活動限制《論盡》記者入場採訪 。今年 4 月，本媒再被拒進入立法會採訪，現時本媒 3 名記者因此事件被指涉及刑事罪行，或將面臨刑事檢控。新聞局亦在 10 月通知本媒，根據《出版法》，本媒「已不具備法定條件從事相關活動」，而《論盡》月刊登記編號已被取消。

稱媒體資源匱乏、外部壓力日增 無奈作出艱難決定

《論盡》指，一直靠少量廣告收入、讀者訂閱以及小額捐款維持有限運作。在面對資源匱乏、外部壓力日增，以及所屬記者須應對司法程序的情況下，團隊深感難以維持報道品質，無奈下只能作出該艱難決定。

《論盡》形容，「停刊只是一個階段的結束」，感謝讀者及訂閱者的支持。至於長期訂閱及捐款的讀者，公司在 Patreon 或其他渠道已收取的款項將轉用於出版計劃 。若有意停訂，可自行登入平台選擇停止未來扣款。

《論盡媒體》是澳門獨立媒體，英文名叫「All About Macau」，在2010年先和《訊報》合作，作每周專題報導。2012年10月正式成立，並開始經營社交網絡 Facebook 和網站，2013年起，出版每月一次的紙本。媒體資金靠募捐、訂閱及廣告以維持獨立運作。